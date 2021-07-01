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خبير في المناعة للجزيرة مباشر: هذه حقيقة الأعراض الجانبية للقاحات كورونا (فيديو)

30/6/2021

استبعد البروفيسور طلال نصولي أستاذ المناعة في جامعة جورج تاون الأمريكية أن تتكون مناعة مدى الحياة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ثم تلقوا لقاحا مضادا للفيروس بعد شفائهم من المرض.

وقال نصولي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن مثل هؤلاء الأشخاص تصبح لديهم مناعة عالية جدا.

وأوضح أن دراسة حديثة أثبتت أن اجسام هؤلاء الأشخاص تكون أعدادا كبيرة من الأجسام المضادة.

وذكر البروفيسور نصولي أن الدراسات تشير إلى أن من تلقوا لقاحي (فايزر) و(مودرنا) أصبح لديهم درجة مناعة قوية جدا حتى بالنسبة للمتحور (دلتا).

وأضاف أن لقاحي (أسترازينيكا) و(جونسون آند جونسون) يتمتعان بدرجة فعالية عالية في مواجهة المتحور الجديد أيضا.

وأوضح أنه حتى الآن لم تثبت الحاجة لتلقي جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاح، مشيرا إلى أن الأمر قد يتغير في المستقبل.

وقال البروفيسور نصولي إن عدد من أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب وفي غشاء عضلة القلب بعد تلقيهم لقاح (فايزر) أو (مودرنا) قليل جدا بالمقارنة ولا يقارن بمن تلقوا التطعيم.

وأوضح أن أعمار أغلب من أصيبوا بهذه الأعراض تتراوح بين 12 إلى 30 عاما، مشيرا إلى أنها أعراض خفيفة ولا داعي لأن يصاب المرء بالقلق بشأنها.

وأضاف أنه تم شفاء نحو 99% ممن أصيبوا بهذه الأعراض بدون الحاجة إلى دخول المستشفيات من الأصل.

ونصح البروفيسور نصولي من استمرت معاناتهم من أعراض مزمنة بعد شفائهم من الإصابة بفيروس كورونا بأخذ اللقاح، قائلا إنه سيقضي على كل تلك الأعراض.

المصدر : الجزيرة مباشر

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