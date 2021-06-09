البث الحي
سياسة|تركيا

تركيا: العالم سيتحدث عن مسيّراتنا المقاتلة بدلا من “F-35”

وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك (الاناضول)
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك (الاناضول)
9/6/2021-|آخر تحديث: 9/6/202105:24 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن العالم سيبدي اهتماما بالطائرات المسيّرة التركية وليس بمقاتلات F-35 عندما يتم عرضها في السوق.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، معرض الكفاءة التكنولوجية بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في العاصمة أنقرة.

وأوضح ورانك أن تركيا واحدة من الدول القليلة التي استثمرت في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وأن العالم حاليا يتحدث عن تكنولوجيا المسيرات المحلية التي طورتها تركيا.

وأضاف أن مقاتلات F-35 تعد ناجحة حقا لكننا نقوم بتطوير ما يعادلها عبر مشروع المقاتلات الوطنية، وعندما نعرض مسيّراتنا القتالية في السوق فإن العالم سيتحدث عنها وليس عن مقاتلات F-35.

وأشار ورانك إلى أن المقاتلة الوطنية التركية هي من الجيل الخامس ومتعددة المهام يمكن أن تحل محل طائرات F-16 في ثلاثينيات القرن الحالي.

وتتولى شركة الصناعات الجوية والفضائية توساش تصنيع المقاتلة الوطنية بالتعاون مع شركات محلية أخرى مثل أسيلسان المتخصصة فى مجال الصناعات الإلكترونية والعسكرية.

ومن المنتظر أن تحل المقاتلة التركية في صفوف القوات الجوية محل المقاتلة الأمريكية F-16  بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2030.

​​​​​​​وبدأ مشروع تصنيع الطائرة، في سبتمبر/أيلول 2018، من خلال البدء بمرحلة التصميم والنموذج الأولي ويجري العمل على إتمام المشروع قبل موعده المخطط له، وفي إطار المشروع ستُنتج 6 طائرات في المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي عام 2033.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت، الخميس الماضى، تقريرًا قالت فيه إن الطائرات عنصر مغير لقواعد اللعبة.

وأضافت الصحيفة أن نجاح هذه الطائرات ساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توسيع نفوذه الإقليمي دون المخاطرة بأعداد كبيرة من القوات أو المعدات الباهظة الثمن، وشجعته في سعيه الحازم إلى سياسة خارجية وأمنية أكثر استقلالا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

أجبر على شتم أبو عبيدة.. شهادة تكشف تعذيب السلطة الفلسطينية لناشط بسبب دعمه للمقاومة

بلال الخواجا (يسار) مع نجل شقيقه مصطفى (فيسبوك)

فيسبوك تعلن عن طرق جديدة لكسب المزيد من الأموال عبر إنستغرام

إنستغرام سيمنح العلامات التجارية طريقة جديدة للشراكة مع المؤثرين الذين يشاركون منتجاتهم ومكافأتهم (غيتي)

عراك ولكمات بين النواب خلال جلسة في البرلمان البوليفي (فيديو)

تبادل النائبان الصفعات واللكمات خلال الجلسة (تويتر)

الجيش الجزائري: سنلتزم الحياد في الانتخابات النيابية

يتهم معارضون وناشطون قيادات المؤسسة العسكرية بالتدخل في الشأن السياسي (ر ويترز)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا