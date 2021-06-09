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سياسة|فلسطين

أقدم أسير أردني بعد الإفراج عنه للجزيرة مباشر: المقاومة أخضعت الاحتلال وكسرت أنفه (فيديو)

8/6/2021-|آخر تحديث: 9/6/202112:33 AM (مكة المكرمة)

قال الأسير الأردني المفرج عنه مؤخرا عبد الله نوح أبو جابر إن المقاومة الفلسطينية أخضعت الاحتلال وكسرت أنفه خلال جولة القتال الأخيرة في قطاع غزة.

وذكر عبد الله في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن سنوات أسره العشرين كانت صعبة وقاسية.

وأضاف أن الأسرى في السجون الإسرائيلية يتحملون أوضاعا قاسية للغاية.

وأشار عبد الله إلى أن وفاة والديه وهو داخل السجن كانتا من أصعب اللحظات التي مرت عليه خلال فترة السجن، لكن زملاءه من الأسرى وأفراد عائلته ساعدوه في تجاوزها.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن الأسير عبد الله نوح أبو جابر بعدما أمضى 20 عاما ونصف العام في الاعتقال.

وأعتقل أبو جابر، الذي يقيم في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، منذ عام 2000 وهو واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم قوات الاحتلال في سجونها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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