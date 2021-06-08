تعطل مواقع كبرى للإنترنت في العالم بينها البيت الأبيض والحكومة البريطانية

تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم اليوم الثلاثاء، من بينها مواقع البيت الأبيض والحكومة البريطانية ووسائل إعلام كبرى.

وظهر على صفحة البيت الأبيض رسالة تشير إلى عطل، قبل أن يعود الموقع إلى الخدمة، وكانت المواقع الرسمية للحكومة البريطانية لا تزال معطلة حوالي الساعة (10:30 ت غ).

وتعذر الدخول إلى الموقع الرسمي للحكومة البريطانية صباح اليوم الثلاثاء، في وقت تعرض العديد من منصات وسائل الأعلام العالمية لأعطال، من بينها بعض الصحف.

We identified a service configuration that triggered disruptions across our POPs globally and have disabled that configuration. Our global network is coming back online. Continued status is available at https://t.co/RIQWX0LWwl — Fastly (@fastly) June 8, 2021

وظهرت رسائل تشير إلى عطل على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وصحيفتي الغارديان وفاينانشال تايمز، كما تعذر الدخول مؤقتا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) قبل عودته إلى الخدمة.

وظهرت على صفحات وسائل إعلام منها (سي إن إن) و(فاينانشال تايمز) و(الغارديان) وصحيفة لوموند الفرنسية، رسائل تشير إلى حدوث عطل أيضا.

Websites across the internet show as unavailable, including the New York Times, Bloomberg News, Reddit, and the U.K. government, after services from content-delivery network Fastly went down https://t.co/9cVCRLY7T8 — Bloomberg (@business) June 8, 2021

شركة أمريكية

وتعطلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الحكومية والإخبارية في جميع أنحاء العالم، في حين أشارت بعض التقارير إلى خلل في شركة فاستلي لخدمات الحوسبة السحابية ومقرها الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنها كانت تحقق في “التأثير المحتمل على الأداء مع خدمات خاصة بنا” في وقت بيّن الموقع أن معظم مناطق تغطية الشركة، كانت تواجه مشكلة في الأداء.

وواجهت المواقع الإلكترونية التي تديرها منافذ إخبارية بما فيها ( فاينانشيال تايمز والغارديان ونيويورك تايمز وبلومبيرغ) انقطاعات في الخدمة.

Widespread internet outage hits major news websites: https://t.co/e7q0pxuwlp — John Kemp (@JKempEnergy) June 8, 2021

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الآلاف من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم على الدخول على المواقع الإلكترونية لعدة خدمات.

كما تردد أن المواقع الإلكترونية ل(نتفليكس وتويتر وبينرست) أيضا تأثرت بهذا العطل المفاجئ.

وبدا موقع (أمازون) للبيع بالتجزئة معطلا، وتحدث أكثر من 2000 مستخدم عن مشاكل مع أمازون، في وقت أبلغ نحو 21 ألف من مستخدمي ( Reddit) عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي.