تعطل مواقع كبرى للإنترنت في العالم بينها البيت الأبيض والحكومة البريطانية

تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم اليوم الثلاثاء، من بينها مواقع البيت الأبيض والحكومة البريطانية ووسائل إعلام كبرى.

وظهر على صفحة البيت الأبيض رسالة تشير إلى عطل، قبل أن يعود الموقع إلى الخدمة، وكانت المواقع الرسمية للحكومة البريطانية لا تزال معطلة حوالي الساعة (10:30 ت غ).

وتعذر الدخول إلى الموقع الرسمي للحكومة البريطانية صباح اليوم الثلاثاء، في وقت تعرض العديد من منصات وسائل الأعلام العالمية لأعطال، من بينها بعض الصحف.

We identified a service configuration that triggered disruptions across our POPs globally and have disabled that configuration. Our global network is coming back online. Continued status is available at https://t.co/RIQWX0LWwl

— Fastly (@fastly) June 8, 2021