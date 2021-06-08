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سياسة|أمريكا

تعطل مواقع كبرى للإنترنت في العالم بينها البيت الأبيض والحكومة البريطانية

تعطل وسائل تواصل اجتماعي ومواقع حكومية (رويترز)
تعطل وسائل تواصل اجتماعي ومواقع حكومية (رويترز)
8/6/2021-|آخر تحديث: 8/6/202103:35 PM (مكة المكرمة)

تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم اليوم الثلاثاء، من بينها مواقع البيت الأبيض والحكومة البريطانية ووسائل إعلام كبرى.

وظهر على صفحة البيت الأبيض رسالة تشير إلى عطل، قبل أن يعود الموقع إلى الخدمة، وكانت المواقع الرسمية للحكومة البريطانية لا تزال معطلة حوالي الساعة (10:30 ت غ).

وتعذر الدخول إلى الموقع الرسمي للحكومة البريطانية صباح اليوم الثلاثاء، في وقت تعرض العديد من منصات وسائل الأعلام العالمية لأعطال، من بينها بعض الصحف.

 

وظهرت رسائل تشير إلى عطل على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وصحيفتي الغارديان وفاينانشال تايمز، كما تعذر الدخول مؤقتا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) قبل عودته إلى الخدمة.

وظهرت على صفحات وسائل إعلام منها (سي إن إن) و(فاينانشال تايمز) و(الغارديان) وصحيفة لوموند الفرنسية، رسائل تشير إلى حدوث عطل أيضا.

 

شركة أمريكية

وتعطلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الحكومية والإخبارية في جميع أنحاء العالم، في حين أشارت بعض التقارير إلى خلل في شركة فاستلي لخدمات الحوسبة السحابية ومقرها الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنها كانت تحقق في “التأثير المحتمل على الأداء مع خدمات خاصة بنا” في وقت بيّن الموقع أن معظم مناطق تغطية الشركة، كانت تواجه مشكلة في الأداء.

وواجهت المواقع الإلكترونية التي تديرها منافذ إخبارية بما فيها ( فاينانشيال تايمز والغارديان ونيويورك تايمز وبلومبيرغ) انقطاعات في الخدمة.

 

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الآلاف من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم على الدخول على المواقع الإلكترونية لعدة خدمات.

كما تردد أن المواقع الإلكترونية ل(نتفليكس وتويتر وبينرست) أيضا تأثرت بهذا العطل المفاجئ.

وبدا موقع (أمازون) للبيع بالتجزئة معطلا، وتحدث أكثر من 2000 مستخدم عن مشاكل مع أمازون، في وقت أبلغ نحو 21 ألف من مستخدمي ( Reddit) عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي.

المصدر : وكالات

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