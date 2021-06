مطالب بفرض عقوبات ضد مسؤولين بحرينيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان

قال المركز الأوربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إنه يجب فرض عقوبات على المسؤولين البحرينيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان مشابهة لتلك التي ينص عليها قانون (ماغنيتسكي) الأمريكي.

وأضاف المركز أنه يعتزم عرض ما وصلت إليه جهود إعداد مشروع قانون بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل ذلك، في ندوة عبر تطبيق زووم الإثنين القادم.

وأشار إلى أن فرض مثل هذه العقوبات سيعكس مدى التصميم الأوربي على التعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان الخطيرة في البحرين.

ECDHR, in collaboration with Human Rights lawyers Michael Polak and Annahita Moradi, is organizing a virtual panel on 14th June 2021, at 17:30 CEST on an ongoing legal project to implement EU Human Rights Sanctions against known Bahraini perpetrators. https://t.co/i8VeNS6rij pic.twitter.com/7eePpKH9PC

