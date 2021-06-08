قال إن إسرائيل استسلمت لحركة حماس.. شرطة الاحتلال تمنع نائبا بالكنيست من اقتحام الأقصى (فيديو)

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العضو اليميني المتشدد في الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير من اقتحام المسجد الأقصى. وهو ثاني نائب متشدد بالكنيست يتم منعه من الخطوة ذاتها اليوم.

وبعد وقت قصير من إعلانه عبر تغريدات على تويتر، اليوم، عزمه اقتحام الأقصى وصل بن غفير إلى باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد؛ لمحاولة الاقتحام لكن شرطة الاحتلال أوقفته ومنعته من ذلك.

وبث بن غفير عبر صفحته على فيسبوك صورا لمجادلته مع الشرطي الذي طلب منه التنسيق أولا مع أمن الكنيست قبل الاقتحام.

واحتج بن غفير على منعه وقال “أنا عضو كنيست ولا يمكنك منعي”.

وأضاف “للأسف استسلمت شرطة إسرائيل لحركة حماس”.

وبعد منعه من المرور غادر بن غفير المكان.

📹 عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتوعد باقتحام البلدة القديمة يوم الخميس القادم pic.twitter.com/pUpMzvY7Ne — وكالة صفا (@SafaPs) June 8, 2021

ويلزم أعضاء الكنيست الإسرائيليين التنسيق مسبقا مع أمن الكنيست قبل تنفيذ عمليات الاقتحام.

وكان بن غفير القيادي في حزب (الصهيونية الدينية) المتشدد قد برر قراره بأنه يأتي ردا على منع شرطة الاحتلال، صباح الثلاثاء، عضو الكنيست من حزب (يمينا) اليميني (عميحاي شيكلي) من اقتحام المسجد.

ونقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية (20) عن الشرطة قولها إنها لم تسمح لشيكلي باقتحام المسجد؛ لأنه “لم ينسق الأمر مع أمن الكنيست مسبقا”.

إلا أن شيكلي كتب في تغريدة على تويتر “هذه إهانة قاسية للسيادة والديمقراطية في إسرائيل، ويمكن كتابة فصل محرج آخر حول موقف قادة الشرطة من أعضاء الكنيست”، الذين أرادوا اقتحام المسجد.

ويقوم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى يوميا ما عدا، يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع بحماية شرطة الاحتلال.

وبدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للاقتحامات في العام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.