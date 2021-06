في أسوأ هجوم منذ سنوات.. مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة بكندا دهساً في هجوم متعمد(فيديو)

أعلنت الشرطة الكندية مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وإصابة خامس في هجوم متعمّد في مقاطعة أونتاريو نفذه رجل دهس العائلة بشاحنته بينما كانوا واقفين على الرصيف.

وقالت إن أفراد الأسرة الكندية المسلمة الأربعة الذين قُتلوا دهسا بشاحنة صغيرة تخطت الرصيف يوم الأحد وداست عليهم استُهدفوا عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وقع الهجوم في مدينة لندن الصغيرة جنوب مقاطعة أونتاريو، ولاذ منفّذ الهجوم بالفرار لكنّ الشرطة ألقت القبض عليه لاحقا.

وأوضحت الشرطة أنّ الهجوم وقع قرابة الساعة 20:40 من مساء الأحد (00:40 من فجر الإثنين ت غ) حين كان أفراد الأسرة الخمسة واقفين على الرصيف ينتظرون لعبور التقاطع عندما “صعدت شاحنة على الرصيف ودهستهم”.

وقالت الشرطة إنّ المشتبه به (ناتانيال فيلتمان- 20 عاماً) قد ألقي القبض عليه في مركز تجاري يبعد سبعة كيلومترات عن مكان الهجوم، ووجّهت له أربع تهم بالقتل العمد وتهمة خامسة بمحاولة القتل.

وقال بول وايت المحقّق في شرطة المدينة “ثمّة أدلّة على أنّه فعل متعمّد ومخطّط له، سببه الكراهية، نعتقد أنّ الضحايا استهدُفوا لأنّهم مسلمون، ليست هناك أي صلة معروفة بين المشتبه به والضحايا”.

والضحايا هم امرأة مسنّة ((74 عاماً) ورجل (46 عاماً) وامرأة (44 عاماً) وفتاة (15 عاماً) يمثّلون ثلاثة أجيال من عائلة واحدة، على ما أوضح رئيس بلدية المدينة.

A man driving a truck slammed into and killed 4 members of a Pakistani Muslim family in #Canada 's #Ontario , police said was a "premeditated" attack. 9-year old boy on the right side of the picture survived the attack but lost his whole family. #Islamophobia #MuslimsLiveMatters pic.twitter.com/5Haw29nCAD

وأوضح رئيس بلدية المدينة قائلا “لنكن واضحين، إنّها جريمة قتل جماعي نفّذت ضدّ مسلمين، ضدّ لندنيين”، مندّداً بـ”كراهية تفوق الوصف”.

ولم تكشف الشرطة أسماء الضحايا، لكن صحيفة (لندن فري برس) قالت إن القتلى هم: رجل يدعى سيد أفضال (46 عاما) وزوجته مديحة سلمان (44 عاما) وابنتهما يمنى أفضال (15 عاما) إضافة إلى والدة سيد أفضال التي تبلغ من العمر 74 عاما، ونُقل ابنهما فائز أفضال- 9 أعوام إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة لا تهدد حياته.

Four members of a Muslim family in Ontario, Canada, were killed on Sunday night when a terrorist, named Nathaniel Veltman, drove his car into them. Only a 9-year-old child survived.

This is a horrific, Islamophobic crime 💔 RIP to their innocent souls. pic.twitter.com/zCIXybLMVs

— Quds News Network (@QudsNen) June 8, 2021