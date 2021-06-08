الملك عبد الله الثاني: تصدينا لمؤامرة ضد الأردن والقضية الفلسطينية

قال عاهل الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، إن “هناك مؤامرة (لم يحدد طبيعتها) كانت تُحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية ولكن تمكننا من التصدي لها”.

جاء ذلك خلال رده على مداخلة، في لقاء مع شخصيات سياسية بقصر الحسينية في العاصمة عمان، تناول سبل الإصلاح في المملكة وقضايا إقليمية ولاسيما القضية الفلسطينية، وفق بيان للديوان الملكي.

وجراء اعتداءات إسرائيلية، تفجرت منذ 13 من أبريل/نيسان الماضي الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، ثم امتد التوتر إلى الضفة الغربية والمدن العربية داخل إسرائيل، وتحول إلى مواجهة عسكرية بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة.

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد عاهل الأردن على موقف بلاده “الثابت والواضح تجاهها، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين”.

وأضاف “هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة وأوربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014 ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة؛ لرفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.

وجدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وبذل الأردن جهودا مكثفة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، الذي استمر 11 يوما وانتهى بوقف لإطلاق النار، بوساطة مصرية، فجر 21 مايو/ أيار الماضي.

وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية كافة عن 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

كما تناول لقاء الملك والشخصيات السياسية قضية الإصلاح الشامل في الأردن، وفق بيان الديوان الملكي.

وأكد الملك أن “نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات”.

وبين أكتوبر/تشرين الأول 2016 وأبريل/نيسان 2017، أصدر الملك ما تُعرف بـ”الأوراق النقاشية”، وعددها 7 أوراق، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل.

لكن مراقبين يذهبون إلى عدم وجود إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاح وفق الرؤية الملكية، ما أدى إلى خروج احتجاجات، خلال السنوات الماضية، للمطالبة بتغيير النهج.