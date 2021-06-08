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سياسة|بريطانيا

“أنا من سيطعنك”.. القبض على شابين في بريطانيا بعد اعتدائهما على أسرة مسلمة (فيديو)

8/6/2021-|آخر تحديث: 8/6/202111:28 PM (مكة المكرمة)

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على شابان على خلفية توجيههما عبارات عنصرية وتهديدات بالقتل إلى أسرة مسلمة.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان إنها ألقت القبض على شابين يبلغان من العمر 15 و17 عاما للتحقيق معهما بشأن الحادث.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشابين وهما يفتعلان المشاكل مع أسرة مسلمة في إحدى الحدائق، قبل أن يهددها أحد الشابين بالقتل قائلا “أنا من سيطعنك”.

وذكرت الشرطة في البيان أن هذه الاعتداءات تتسبب بإثارة القلق داخل المجتمع، وأنها “تتعامل معها بكل جدية”.

وقبل أيام قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذارا عن الإهانة التي تسببت بها تصريحات سابقة له بشأن الإسلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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