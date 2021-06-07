محمولا على الأكتاف.. لحظة إطلاق سراح الناشط الفلسطيني محمد الكرد وفرحة والده (فيديو)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن الناشط المقدسي محمد الكرد بعد ساعات من احتجازه في مقر للشرطة وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأنّ السلطات أفرجت عن الكرد بعد سداد والده نبيل الكرد كفالة مالية له.

كما يأتي ذلك بعد قرابة 3 ساعات من الإفراج عن شقيقته منى.

والأحد، سلم الناشط محمد الكرد نفسه لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات من اقتحامها منزل العائلة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة واعتقال شقيقته التوأم منى.

واحتفل عشرات الشبان الفلسطينيين بالناشط الكرد، ورفعوه على أكتافهم.

وعائلة الكرد من ضمن 12 عائلة في حي الشيخ جراح صدرت بحقها أحكام تقضي بتهجير أفرادها من منازلهم لصالح مستوطنين.

وفي 13 من أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، استمرت 11 يوما، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 من مايو/أيار الماضي.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات؛ خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.​​​​​​​