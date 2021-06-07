محمولا على الأكتاف.. لحظة إطلاق سراح الناشط الفلسطيني محمد الكرد وفرحة والده (فيديو)

قالت الناشطة المقدسية منى الكرد لقناة الجزيرة مباشر إنها تعرضت للتهديد مرتين من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال التحقيق معها.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن الناشط المقدسي محمد الكرد بعد ساعات من احتجازه في مقر للشرطة وسط مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأنّ السلطات أفرجت عن الكرد بعد سداد والده نبيل الكرد كفالة مالية له.
كما يأتي ذلك بعد قرابة 3 ساعات من الإفراج عن شقيقته منى.
والأحد، سلم الناشط محمد الكرد نفسه لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات من اقتحامها منزل العائلة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة واعتقال شقيقته التوأم منى.
واحتفل عشرات الشبان الفلسطينيين بالناشط الكرد، ورفعوه على أكتافهم.
محمولا على الأكتاف.. لحظة إطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح الناشط الفلسطيني #محمد_الكرد وفرحة والده #نبيل_الكرد بخروجه#ربيع_فلسطين #القدس #حي_الشيخ_جراح #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/jX6F9i3ksh
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 6, 2021
وعائلة الكرد من ضمن 12 عائلة في حي الشيخ جراح صدرت بحقها أحكام تقضي بتهجير أفرادها من منازلهم لصالح مستوطنين.
وفي 13 من أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.
وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، استمرت 11 يوما، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 من مايو/أيار الماضي.
وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات؛ خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.