دعوات لتحطيم تمثال الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في بغداد.. ما القصة؟

أشعلت دعوات شيعية في العراق نادت بهدم تمثال الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (باني بغداد وثاني خلفاء الدولة العباسية) الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

ودعت حسابات شيعية عبر وسم #يسقط_صنم_المنصور إلى التظاهر، الإثنين، في بغداد لهدم تمثال المنصور متهمين إياه بقتل الإمام جعفر الصادق.

وأكد مؤيدون للدعوة من شيعة العراق “أن المنصور هو من قتل الإمام جعفر الصادق من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب”.

وغرد الباحث في تاريخ الأديان عباس شمس الدين عبر الوسم الداعي إلى تدمير تمثال المنصور، قائلا إن “بني العباس سجنوا وعذبوا كل من: الامام أبي حنيفة النعمان حتى مات، الإمام مالك بن أنس، الإمام الشافعي ثلاث مرات، الامام أحمد بن حنبل”.

بنو العباس سجنوا وعذبوا كل من:

الامام ابي حنيفة النعمان حتى مات

الامام مالك بن انس

الامام الشافعي ثلاث مرات

الامام احمد بن حنبل #يسقط_صنم_المنصور — عباس شمس الدين (@abbaschamsuddin) June 7, 2021

وكتب الناشط السياسي عماد مسافر عبر حسابه على تويتر “يجب أن تزال أصنام قتلة آل البيت عليهم السلام من بغداد لأن وجود هذا الصنم استفزاز لمشاعر الأغلبية التي تسكن بغداد”.

يجب ان تزال اصنام قتلة آل البيت عليهم السلام من بغداد لان وجود هذا الصنم استفزاز لمشاعر الأغلبية التي تسكن بغداد ،#يسقط_صنم_المنصور pic.twitter.com/BafIflaoDf — Emad Almusafir (@EmadAlmusafir73) June 7, 2021

لا يوجد إنْسان عاقِل يفتخر بوجود "تراث إجرامي" في بلده، فهذا صنم صدام التكريتي قد تم اسْقاطه بالقُوَّة، ولا يُمكن للعاقِل أن يفتخر بوجود صنم في بلده يعود لقاتل إمام الفُقهاء جعفر بن محمد الصادق!

ليسقط صنم المنصور كما سقط صنم صدام#يسقط_صنم_المنصور pic.twitter.com/phSEvtuzzy — عبدالله الشطي | Abdullah AlShatti (@Abdueo_twitt) June 6, 2021

غداً عند الساعة : 4 عصراً ستكون هناك مظاهرة للمطالبة بأسقاط صنم أبو جعفر المنصور لعنه الله قاتل أمامنا الصادق (عليه السلام ) والتجمع سيكون في ساحة المنصور نصرةً منا لمحمد وآل محمد (صلوات الله عليهم ) #يسقط_صنم_المنصور pic.twitter.com/5lLeSiZuXl — ترند الرافضة (@rejecting313) June 6, 2021

قاتل الإمام الصادق يرفع له تمثال في دولة الإمام الصادق!

اين شيعة الإمام الصادق ؟ ام شيعة فقط بالاسم؟ يا من تسمون أنفسكم جعفرية!!!

هكذا توجهون طعنة إلى قلب صاحب الزمان و هو يرى تمثال لقاتل جدة ضمن سكوت وصمت ممن يسوون أنفسهم شيعة!!

ما أكثر البترية..#يسقط_صنم_المنصور pic.twitter.com/pJ72PzSq2s — Abdullah Jawad ✪ (@Abdullah193752) June 6, 2021

وجوبهت دعوات تدمير وهدم تمثال أبو جعفر المنصور بردود فعل عراقية غاضبة وطالب عراقيون سلطات بلادهم بالتصدي لهذه الدعوات وحماية تراث بغداد مشيرين إلى أن المنصور بنى بغداد، بينما لم يستطع الآخرون تقديم شيء لها سوى الدمار وهدم شواخصها.

وقال أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة بغداد عبد الستار الجابري إن “أبا جعفر المنصور بنى أعظم حاضرة في الدنيا وكانت كل الأنظار ترنو إليها من كل حدب وصوب، فماذا أنتم فاعلون لبغداد غير تحطيمها”.

#ابو_جعفر_المنصور بنى أعظم حاضرة في الدنيا وكانت كل الأنظار ترنو إليها من كل حدب وصوب، فماذا أنتم فاعلون لبغداد غير تحطيهما. pic.twitter.com/xO6nJmD9z1 — sattar aljabiri ا.د.ستار الجابري (@AljabiriSattar) June 6, 2021

وعلق المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج قائلا إن “تمثال أبو جعفر المنصور مجرد حجر قد تسقطونه كما فعلتم سابقا، لكنكم لن تسقطوا تاريخه، ومنجزاته، فهو باني بغداد، وصانع مجدها الذي يتغنى به العالم، في حين لا يذكر منكم إلا فسادكم ووساختكم وطائفيتكم وجرائم مليشياتكم”.

تمثال #ابو_جعفر_المنصور مجرد حجر قد تسقطوه كما فعلتم سابقا، لكنكم لن تسقطوا تأريخه، ومنجزاته، فهو باني #بغداد، وصانع مجدها الذي يتغنى به العالم، في حين لا يذكر منكم إلا فسادكم ووساختكم وطائفيتكم وجرائم ميليشياتكم. pic.twitter.com/pVVuGVS34R — Naji Haraj ناجي حرج (@NajiHaraj) June 7, 2021

وكتب الصحفي ضيف يزن على حسابه في تويتر “1246 سنة على وفاة باني بغداد أبو جعفر المنصور. ومنذ سبعينيات القرن الماضي وضع نصب رأسي في بغداد تخليداً لذكراه. تعاقبت حكومات والنصب شاخص؛ واليوم هناك من يدعو لهدمه. فهل أضحى مجرد نصب يرعبهم؟”.

1246 سنة على وفاة باني #بغداد أبو جعفر المنصور.. ومنذ سبعينيات القرن الماضي وضع نصب رأسي في بغداد تخليداً لذكراه.. تعاقبت حكومات والنصب شاخص؛ واليوم هناك من يدعو لهدمه.. فهل أضحى مجرد نصب يرعبهم؟؟#يسقط_صنم_المنصور pic.twitter.com/hcOMCFPQoO — ضيف يزن يونس (@dafeyazen) June 7, 2021

دعوات غريبة لتحطيم تمثال ابو جعفر المنصور في العاصمة #بغداد، لا تختلف عن تجريف وسرقة اثار الموصل من قبل د1عش بأي شيء ابداً#يسقط_صنم_المنصور — Othman Alshalash (@OAlshalash) June 7, 2021

وأبو جعفر المنصور هو المؤسس الحقيقي لدولة العباسيين، وقد تنازل عن الخلافة أول الأمر لأخيه (أبي عبد الله السفاح).

وأبو جعفر المنصور في الخلافة العباسية يضاهي عبد الملك بن مروان في دولة الأمويين، وإن كان ابن مروان هو المؤسس الثاني لمُلك الأمويين بعد واضع لبِنتها الأولى (معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه) فإن المنصور هو المؤسس الفعلي لدولة العباسيين.

أبو جعفر المنصور .. باني بغداد يتقدم بالشكر الجزيل

لمن قام بتأجيج الشارع اليوم ضد تمثاله

فقد انقلب السحر على الساحر

مئات آلاف من شباب العراق من البصرة إلى كردستان

بحثوا عن شخصية المنصور ولأول مرة يعرفون شخصيته

أكثر مرة يتم البحث فيها عن سيرته هو اليوم .. وتداولوا صوره

غباء آيدل pic.twitter.com/ea9xvYb6k6 — عامر الكبيسي (@amer_alkubaisi) June 7, 2021

#يسقط_صنم_المنصور هذا الوسم رفعه الدوغمائيين أتباع منابر الفتن والتجهيل في العراق وإيران ولبنان وبعض الدول الخليجية.

أبو جعفر المنصور يعني الكثير للعراقيين جميعاً ، فهو باني عاصمتهم بغداد التي تعتبر رمزاً للوحدة والتعايش السلمي العراقي على مدى التأريخ. — Hasanain Qays (@hasanain_qays) June 7, 2021