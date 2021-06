“في قبضة المقاومة”.. إسرائيل ترد على ما كشفه “ما خفي أعظم” بشأن أسراها في غزة

أعلنت إسرائيل مساء أمس الأحد أنها ستعمل على استعادة أسراها لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، بعد عرض حلقة برنامج الجزيرة (ما خفي أعظم).

ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس للمرة الأولى عبر البرنامج الذي أذيع مساء الأحد، تسجيلا صوتيا لجندي إسرائيلي تقول إنه أسير في غزة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في بيان، تسجيل حماس بأنه تلاعب.

وتابع “نحن مدركون جيدًا لوضع هدار غولدين وشاؤول آرون وأفيرا منغستو وهشام السيد (الأسرى الإسرائيليون في غزة)”.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين هم جنديان أسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما ولا وضعهما الصحي) وآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

واعتبرت القناة 20 الإسرائيلية (خاصة) أن حماس تشن حربًا نفسية ضد إسرائيل بنشر هذا التسجيل الصوتي.

وجاء التسجيل ضمن وثائقي بعنوان “ما خفي أعظم” بثته قناة الجزيرة حول خفايا وتفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل عام 2011.

وتحت اسم وفاء الأحرار تمت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 صفقة أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج حماس عن جلعاد شاليط وهو جندي إسرائيلي أسرته المقاومة في غزة صيف 2006.

