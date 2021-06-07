محافظ مصري سابق: تهجير أهالي عزبة الصيد في الإسكندرية ليس بغرض التطوير (فيديو)

قال أسامة سليمان، محافظ البحيرة السابق، إن ما يحدث لأهالي عزبة الصيد في الإسكندرية ليس تطويرا للعشوائيات، بل هو تهجير لأهالي المنطقة.

وأضاف سليمان خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن السلطات في مصر إذا كانت تريد فعلا تطوير العشوائيات في هذه المنطقة فيتعين عليها استشارة أهالي المنطقة وتخييرهم في الانتقال للمنطقة جديدة.

وتابع أنه يمكن تطوير المنطقة دون تهجير أهلها، عبر بناء مبانٍ جديدة تستوعب السكان وتوفر مساحات كبيرة للخدمات.

وقال سليمان إن قرار الحكومة بتهجير الأهالي يثير تساؤلات كثيرة، في ظل غموض بشأن إذا ما كانت الحكومة ستبيع تلك المنطقة لمستثمرين بأسعار كبيرة، وإذا ما كانت ستعوض الأهالي عن تلك الأراضي أم لا.

وأشار سليمان إلى أن أهالي المنطقة مستقرين بها منذ أكثر من نصف قرن، وهو ما يمنحهم ملكية لتلك الأراضي بحكم القانون حتى ولو كانت قبل ذلك ملكا للدولة كما تقول الحكومة حاليا، بحسب قوله.

وأمرت النيابة في الإسكندرية أمس الأحد بحبس عشرات من الأهالي 15 يومًا بتهمة التجمهر، بعدما خروج في مظاهرات احتجاجًا على قرارات التهجير.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقوات الأمن المركزي المدججة بالعصي والدروع لقمع المظاهرات واعتقال العشرات من أهالي المنطقة البالغ عددهم 16 ألف نسمة.