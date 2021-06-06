ترمب يهاجم فاوتشي ويطالب الصين بتعويضات ويتطلع إلى الترشح لانتخابات 2024

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب هجومًا حادًا على خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي بشأن تعامله مع وباء كورونا.

وطالب ترمب الصين بتعويضات وندد أيضًا بتحقيق جارٍ حاليًا بخصوص مالياته وذلك خلال مؤتمر بولاية نورث كارولاينا.

وفي كلمة بمؤتمر الحزب الجمهوري في الولاية انضم ترمب إلى مجموعة من الساسة الجمهوريين الذين ينتقدون فاوتشي لدعوته للأمريكيين بوضع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا والذي شكك في بعض الأحيان في نظرية تقول إن الفيروس خرج من مختبر بمدينة ووهان الصينية.

كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا أنطوني فاوتشي (رويترز)

ووصف ترمب فاوتشي بأنه “ليس طبيبًا عظيما لكنه خبير في الترويج”، وذلك لظهوره المتكرر في محطات تلفزيونية. وأضاف ترمب “لقد كان مخطئًا في كل القضايا تقريبًا وفي ووهان والمختبر أيضًا”.

ولا يزال منشأ الفيروس موضع خلاف ويخضع لدراسة تجريها وكالات المخابرات الأمريكية.

وطالب ترمب الصين بدفع 10 تريليونات دولار تعويضات للولايات المتحدة والعالم بسبب الفيروس، وقال إنه ينبغي لدول العالم أن تلغي ديونها المستحقة لبيجين.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق تحقيقًا جنائيًا لمكتب النائب العام في نيويورك ووصفه بأنه أحدث محاولة من الديمقراطيين لإسقاطه.

ويبحث التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة ترمب قد قدمت تقارير زائفة عن ممتلكات عقارية للحصول على قروض ومزايا ضريبية واقتصادية.

وألمح ترمب أيضًا إلى اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 قائلًا إنه يتطلع لذلك العام. ويقول مستشارون لترمب إنه يبحث إمكانية تنظيم حملة رئاسية أخرى.