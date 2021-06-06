مجلس النواب الأردني يصوّت بالأغلبية على فصل أسامة العجارمة.. ما السبب؟

قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن الأردنية تطوق منطقة ناعور جنوب العاصمة عمّان حيث يوجد النائب أسامة العجارمة الذي صوّت مجلس النواب الأردني في وقت سابق، الأحد، بالأغلبية على فصله.

وأوضح مصدر أمني أردني للجزيرة أن عددا من مناصري العجارمة يطلقون النار على قوات الأمن.

وقالت الداخلية الأردنية إن “أعمال شغب” اندلعت في مناطق بالعاصمة عمان، مساء السبت، مما أسفر عن إصابة 4 من أفراد الأمن. وأضافت أن المواجهات تجددت، ظهر الأحد، بعد قرار المجلس.

ووافق مجلس النواب الأردني، اليوم، على فصل النائب أسامة العجارمة على خلفية ما اعتبره تصريحات “مسيئة” للملك والمجتمع.

وقالت وكالة الأناضول إن 108 أعضاء، من بين 119 عضوا حضورا الجلسة وافقوا على قرار الفصل خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس بناء على مذكرة وقعها 109 أعضاء من أصل 130 عضوا.

وبحسب الدستور يفصل النائب من عضوية مجلس النواب بقرار من المجلس الذي هو منتسب إليه وبأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الذي يتألف من 130 نائبا.

وأعلن العجارمة استقالته، الأربعاء الماضي، بعد نحو أسبوع من تجميد المجلس عضويته إثر مداخلة له بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة مؤخرا.

وجمد مجلس النواب عضوية العجارمة عاما واحدا أواخر الشهر الماضي متهما العجارمة بالإساءة “للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي”.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل تام في مناطق واسعة من الأردن في 21 مايو/أيار الماضي. وقالت شركات توزيع الكهرباء أن سبب ذلك عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.