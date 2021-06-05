قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل “مراسلة الجزيرة” جيفارا البديري في القدس المحتلة (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراسلة الجزيرة بالقدس جيفارا البديري، أثناء تغطيتها اعتصاما في حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة لحظة اعتقال الزميلة جيفارا والاعتداء عليها وتحطيم كاميرا الجزيرة أثناء عمل الفريق في تغطية أحداث الشيخ جراح.

وأفاد شهود عيان أن “جنودا إسرائيليين اعتدوا على البديري والمصور الذي يعمل معها، قبل أن يتم اعتقالها بطريقة عنيفة”.

#شاهد قوات الاحتلال تعتقل مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري في حي الشيخ جراح بالقدس وتعتدي عليها بالضرب pic.twitter.com/es07z1An6M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 5, 2021

وأشار الشهود، إلى أن القوات اعتدت على المصور، ما أدى إلى كسر كاميرا الفيديو التي يعمل بها.

وتزامنا مع اعتقال البديري، اعتدت قوات الاحتلال ضربا بالهراوات على شبان فلسطينيين كانوا في المنطقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها قوات الاحتلال صحفيين يشاركون في تغطية الاعتصامات في “الشيخ جراح”، حيث اعتقلت قبل نحو 10 أيام صحفيين اثنين، إحداهما فتاة، واحتجزتهما 5 أيام في السجون الإسرائيلية، قبل الإفراج عنهما.

وفي وقت سابق السبت، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين المشاركين في اعتصام داخل حي “الشيخ جراح”، واعتقلت 4 منهم على الأقل، بحسب شهود عيان.

ورغم سلميتها، تقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات تنظم في حي الشيخ جراح وقربه، منذ 16 من مايو/ أيار الماضي، للتضامن مع سكانه الفلسطينيين المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.