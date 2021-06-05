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سياسة|فلسطين

الاحتلال ينكل بفتى مقدسي مصاب داخل سيارة الإسعاف (فيديو)

الفتى معتصم حميدات 15 عاما من بلدة سلوان معتقلا ومقيدا بالأغلال وهو قيد العلاج (مواقع التواصل)
الفتى معتصم حميدات 15 عاما من بلدة سلوان معتقلا ومقيدا بالأغلال وهو قيد العلاج (مواقع التواصل)
5/6/2021-|آخر تحديث: 5/6/202101:41 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتى مقدسي 15 عاما خلال تلقيه العلاج داخل سيارة إسعاف.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي المقطع الذي يظهر قمع قوات الاحتلال للفتى المقدسي معتصم حميدات وهو قيد العلاج.

ويظهر الفيديو حميدات (15 عاما ) من بلدة سلوان معتقلا وهو قيد العلاج، ومصاب بجرح في الجبين واليد والظهر والقيود بيده وهو على سرير العلاج داخل سيارة الإسعاف.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قمعت مساء أمس الجمعة “سباق القدس” الذي انطلق من أمام مدخل حي الشيخ جراح المحاصر منذ 16 مايو/أيار باتجاه حي بطن الهوى بالقدس المحتلة.

 

وذكرت تقارير إخبارية أن “قوات الاحتلال قمعت السباق بإطلاقها وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه عشرات المتسابقين من القدس والمتضامنين من أراضي العام 48”.

كان المتسابقون قد انطلقوا من حي الشيخ جراح مرورا بباب الأسباط وصولا إلى حي بطن الهوى في سلوان مرددين الشعارات التضامنية مع سكانه.

ودعا مقدسيون الخميس إلى المشاركة في السباق ضمن حملتي “أنقذوا حي الشيخ جراح” و”أنقذوا سلوان”؛ لإنقاذ السكان المقدسيين المهددين بالتطهير والتهجير القسري لسكانها الذين يبلغون 28 عائلة في الشيخ جراح، و86 عائلة في بطن الهوى.

من جهة أخرى، أصيب 293 فلسطينيا أمس الجمعة في المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 293 إصابة متفرقة خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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