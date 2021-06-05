الاحتلال ينكل بفتى مقدسي مصاب داخل سيارة الإسعاف (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتى مقدسي 15 عاما خلال تلقيه العلاج داخل سيارة إسعاف.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي المقطع الذي يظهر قمع قوات الاحتلال للفتى المقدسي معتصم حميدات وهو قيد العلاج.

ويظهر الفيديو حميدات (15 عاما ) من بلدة سلوان معتقلا وهو قيد العلاج، ومصاب بجرح في الجبين واليد والظهر والقيود بيده وهو على سرير العلاج داخل سيارة الإسعاف.

الفتى معتصم حميدات 15 عام من سلوان، معتقل وهو مصاب في الرأس واليد والظهر مقيد وهو على سرير العلاج بسيارة الإسعاف. 15-year-old Mutassim Hemeidat, from Silwan, detained while being injured in his head, hand and back. Handcuffed even though he's being medicated inside an ambulance pic.twitter.com/moBbSwWpLw — 𓂆بلقيس (@BalqesZA) June 4, 2021

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قمعت مساء أمس الجمعة “سباق القدس” الذي انطلق من أمام مدخل حي الشيخ جراح المحاصر منذ 16 مايو/أيار باتجاه حي بطن الهوى بالقدس المحتلة.

#فلسطين#القدس

معتصم حميدات 15 عاماً من بلدة سلوان ، مُعتقل وهو قيد العلاج، مُصاب بجُرح باليد والجبين والظهر .

مكلبشين إيديه وهو على سرير العلاج داخل سيارة الإسعاف !!!!

افضحوا جرائم الإحتلال #انقذوا_حي_الشيخ_جراح#انقذوا_سلوان pic.twitter.com/toLaRX9xKB — Safa (@SafaHajjawi) June 5, 2021

وذكرت تقارير إخبارية أن “قوات الاحتلال قمعت السباق بإطلاقها وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه عشرات المتسابقين من القدس والمتضامنين من أراضي العام 48”.

#شاهد إصابات إثر القمع الوحشي لقوات الاحتلال للأهالي والمتضامين في حي بطن الهوى بسلوان، والهجوم على المشاركين في ماراثون القدس. pic.twitter.com/muN07mo2fB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 4, 2021

كان المتسابقون قد انطلقوا من حي الشيخ جراح مرورا بباب الأسباط وصولا إلى حي بطن الهوى في سلوان مرددين الشعارات التضامنية مع سكانه.

ودعا مقدسيون الخميس إلى المشاركة في السباق ضمن حملتي “أنقذوا حي الشيخ جراح” و”أنقذوا سلوان”؛ لإنقاذ السكان المقدسيين المهددين بالتطهير والتهجير القسري لسكانها الذين يبلغون 28 عائلة في الشيخ جراح، و86 عائلة في بطن الهوى.

أحد المشاركين في #ماراثون_القدس: قضيتنا ليس فقط الشيخ جراح وسلوان.. وإنما #القدس كلها pic.twitter.com/QER6InH9HM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2021

من جهة أخرى، أصيب 293 فلسطينيا أمس الجمعة في المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 293 إصابة متفرقة خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.