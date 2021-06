الاحتلال ينكل بفتى مقدسي مصاب داخل سيارة الإسعاف (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتى مقدسي 15 عاما خلال تلقيه العلاج داخل سيارة إسعاف.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي المقطع الذي يظهر قمع قوات الاحتلال للفتى المقدسي معتصم حميدات وهو قيد العلاج.

ويظهر الفيديو حميدات (15 عاما ) من بلدة سلوان معتقلا وهو قيد العلاج، ومصاب بجرح في الجبين واليد والظهر والقيود بيده وهو على سرير العلاج داخل سيارة الإسعاف.

15-year-old Mutassim Hemeidat, from Silwan, detained while being injured in his head, hand and back. Handcuffed even though he's being medicated inside an ambulance pic.twitter.com/moBbSwWpLw

