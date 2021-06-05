الأشعل: على الدول العربية دعم المقاومة.. وإسرائيل مسؤولة قانونا عن إعمار غزة (فيديو)

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبد الله الأشعل إن مصر تحاول الدفع في جهود إعادة الإعمار بقطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأضاف الأشعل خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الجمعة، أنه من الواجب الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بشأن عدم تكرار إسرائيل لعملية استهداف المباني السكنية والمنشآت المدنية.

وتابع “إسرائيل تتحمل قانونا عملية إعادة الإعمار والمساهمة في دفع تكاليف ذلك”.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية لم تبدأ بالهجوم بل قامت بالرد على العدوان الإسرائيلي بعد الاعتداءات على المصلين في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح.

وشدد الأشعل على ضرورة تقديم جميع سبل الدعم للمقاومة الفلسطينية من الدول العربية كافة بدلا من اعتبارها حركة حماس منظمة “إرهابية”.

وفي وقت سابق الجمعة، أرسلت مصر معدات وأطقم هندسية عبر معبر رفح البري لإزالة ركام المنازل المهدمة في غزة تمهيدا لبدء عملية إعمار قطاع غزة.

وعبرت معدات هندسية وأطقم فنية مصرية منفذ رفح البري (من الجانب المصري) للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، أعلنت مصر تقديم 500 مليون دولار لصالح جهود إعادة إعمار قطاع غزة، الذي شهد تدميرا بالغا جراء هجوم الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدى 11 يوما.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، استمرت 11 يوما، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو الماضي.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة عن سقوط 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.