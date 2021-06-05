إصابة 293 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة (فيديو)

أصيب مئتان وثلاثة وتسعون فلسطينيا أمس الجمعة في مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع مئتين وثلاث وتسعين إصابة متفرقة خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس#فلسطين_تنتفض #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/slfIfdNObK — pery Ahmed (@P_E_R_Y_A) June 4, 2021

وأوضحت في بيان أنه تم تسجيل ست وعشرين إصابة بالرصاص الحي في بلدة بيتا، وخمسين إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط توزعت بين بلدتي بيتا وبيت دجن.

وأضافت أن طواقمها تعاملت مع مئة وتسيعين إصابة باستنشاق الغاز المسيل للدموع و سبع وعشرين إصابة أخرى بسبب السقوط والتعرض للضرب في البلدتين.

15 إصابة بالرصاص الحي والمعدني خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا pic.twitter.com/7yWp87tJVf — أبــو عبيـــدة (@apoapaidaa) June 4, 2021

كما أشارت إلى تسجيل إصابتين لضباط ومتطوع إسعاف بقنابل الغاز والرصاص المطاطي وأصيبت سيارة إسعاف تابعة للجمعية بأضرار مادية عقب استهدافها بالرصاص المطاطي.

قوات الاحتلال تستخدم طائرة مسيرة لإلقاء قنابل الغاز صوب المتظاهرين على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/G4DWcdsDqg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 4, 2021

والخميس، دعت فصائل فلسطينية إلى أداء صلاة الجمعة في بيتا والمشاركة في مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح في البلدة.

وقبل أشهر أقام مستوطنون يهود بيوتا متنقلة على قمة الجبل في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

تسعون معتقلا في أربعة أيام

وقال نادي الأسير الفلسطيني أمس الجمعة إنه سجل تسعين حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أربعة أيام في الضفة الغربية.

وتصاعدت وتيرة الاعتقالات للمواطنين الفلسطينيين إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وفي الثالث عشر1 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في فلسطين في اعتداءات وحشية إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة وامتد التصعيد إلى الضفة والأراضي المحتلة عام الف وتسعمئة وثمانية واربعين ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت أحد غشر يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو أيارالماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن ارتقاء 290 شهيدا منهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنًّا، وأكثر من 8900 مصاب مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات جراء رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4650 منهم 39 امرأة و180 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداريًّا (بلا تهمة) وفق آخر إحصائية صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.