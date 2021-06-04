المقاومة تطلق النار تجاه طائرات إسرائيلية مُسيّرة في سماء غزة (فيديو)

أطلق أفراد من المقاومة الفلسطينية، في ساعة متأخرة من ليل الخميس وفجر اليوم الجمعة، النار بشكل مكثف، تجاه طائرات إسرائيلية مُسيّرة، حلّقت على علوٍ منخفض في أجواء مدينة غزة وشمال القطاع.

دخلت سماء غزة فقوبلت بالرصاص.. لحظة إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية النار نحو طائرات استطلاع إسرائيلية #غزة #ربيع_فلسطين pic.twitter.com/UGg6tYjES1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2021

وأفاد شهود عيان أن طائرات مُسيرة صغيرة الحجم وذات إضاءة خافتة حلّقت في أجواء أحياء من مدينة غزة، وهي: الزيتون والشجاعية والتفاح ومخيم الشاطئ وتل الهوى والرمال ومخيم جباليا وبيت لاهيا وحي الكرامة شمال القطاع.

وذكر الشهود أن دوي إطلاق نار كثيف سُمع في مختلف مناطق مدينة غزة تجاه تلك الطائرات، بينما وثّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتلك الطائرات وعمليات إطلاق النار نحوها.

وقال مصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الأناضول إن أكثر من 10 طائرات إسرائيلية مُسيرّة حلّقت بشكل غير اعتيادي، على علو منخفض، خاصة في أجواء حي الشجاعية، شرقي المدينة، وتم إطلاق النار نحوها في محاولة إسقاطها.