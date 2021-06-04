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سياسة|تركيا

اليونان تنصب “مدفع صوت” على الحدود مع تركيا.. والاتحاد الأوربي يعلق (فيديو)

الشرطة اليوناينة تختبر مدفع الصوت (أسوسيتد برس)
الشرطة اليوناينة تختبر مدفع الصوت (أسوسيتد برس)
3/6/2021

أعربت مفوضية الاتحاد الأوربي، اليوم الخميس، عن قلقها لقيام اليونان بتركيب “مدفع صوت” على حدودها مع تركيا بهدف منع طالبي اللجوء من العبور إلى أراضيها.

ومدفع الصوت هو جهاز إلكتروني يصدر موجات صوتية قوية جدا تشبه صوت محركات الطائرات النفاثة وتصل إلى مدى بعيد.

جندي يوناني يقوم بتشغيل مدفع الصوت (أسوسيتد برس)

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوربية أدلبرت جانز إن المفوضية “تشعر بالقلق إزاء أنباء تركيب (اليونان) معدات تسمى بمدفع صوت، وتبدو ظاهريا أنها تستخدم لردع عبور الحدود”.

وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي مسؤولة عن البنية التحتية للحدود الخارجية للاتحاد، مؤكدا ضرورة أن تحترم “جميع التدابير المتخذة على الحدود الحقوق الأساسية وقانون اللجوء”.

وأشار إلى أن المفوضية على تواصل مع السلطات اليونانية وطلبت منها معلومات بشأن هذا الأمر.

وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدام السلطات اليونانية لمدفع الصوت قائلين إنه يلحق الضرر بحاسة السمع لدى الإنسان.

واعتمد الاتحاد الأوربي، قبل أيام، نظاما رقميا لمراقبة الحدود التركية اليونانية -التي يبلغ طولها نحو 200 كليومتر- بهدف منع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني إلى أوربا.

وأعلن الاتحاد في بيان أنه اختبر خلال الأشهر الماضية النظام الرقمي الذي خصص له 3 مليارات يورو (نحو 3.7 مليار دولار).

ويتكون النظام من سياج معدني عند النقاط التي جرت العادة على عبر الحدود عندها، وبالقرب من السياج توجد أبراج مراقبة تم تزويدها بكاميرات مراقبة وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة استشعار عن بعد.

كما سيتم استخدام طائرات مسيرة للمراقبة ومدافع للصوت مثبته على مدرعات تابعة للشرطة اليونانية، ومن المقرر أن يبدأ النظام الخدمة في نهاية العام الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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