اليونان تنصب “مدفع صوت” على الحدود مع تركيا.. والاتحاد الأوربي يعلق (فيديو)

أعربت مفوضية الاتحاد الأوربي، اليوم الخميس، عن قلقها لقيام اليونان بتركيب “مدفع صوت” على حدودها مع تركيا بهدف منع طالبي اللجوء من العبور إلى أراضيها.

ومدفع الصوت هو جهاز إلكتروني يصدر موجات صوتية قوية جدا تشبه صوت محركات الطائرات النفاثة وتصل إلى مدى بعيد.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوربية أدلبرت جانز إن المفوضية “تشعر بالقلق إزاء أنباء تركيب (اليونان) معدات تسمى بمدفع صوت، وتبدو ظاهريا أنها تستخدم لردع عبور الحدود”.

وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي مسؤولة عن البنية التحتية للحدود الخارجية للاتحاد، مؤكدا ضرورة أن تحترم “جميع التدابير المتخذة على الحدود الحقوق الأساسية وقانون اللجوء”.

وأشار إلى أن المفوضية على تواصل مع السلطات اليونانية وطلبت منها معلومات بشأن هذا الأمر.

A high-pitched "sound cannon" is being used by police in Greece to deter migrants from crossing into the country from Turkey. European Union authorities are also funding a new automated surveillance network as part of a digital fortress, and border walls. https://t.co/1nlXqBRmnb pic.twitter.com/biSYqZ8Er2

— AP Europe (@AP_Europe) May 31, 2021