نسبة تطعيم ضئيلة.. العفو الدولية: مصر تفتقر إلى استراتيجية لمواجهة كورونا

انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة المصرية لافتقارها إلى الاستراتيجية والشفافية في مواجهة فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد19).

وقالت المنظمة، الثلاثاء، إن هناك تأخيرات وتراكمات في عملية تطعيم المواطنين، مشيرة إلى أن الأشخاص في العشوائيات والمناطق النائية والمهاجرين أيضا لا يعرفون في الغالب أنه يمكنهم الحصول على التطعيم.

وأضافت المنظمة أنه لم يتم إبلاغ المتشككين في اللقاحات بالمعلومات بشكل كاف.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت حملة التطعيم في، مارس/آذار الماضي، إلا أنه لم يكن قد تم تطعيم الملايين من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة حتى ذلك الوقت.

وفي مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة تم تسجيل 280 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، وعلى الرغم من الشكوك من المنتقدين، تصر الحكومة على أن أرقامها صحيحة.

وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني

ووفقا لبوابة الإحصاءات (أور وولد إن داتا) تم تطعيم نحو 3% من السكان حتى الآن.

وتأمل مصر في الوصول إلى تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 40% من سكانها بنهاية العام من خلال إنتاجها للقاح سينوفارم الصيني.

وقال وزيرالسياحة والآثار المصري خالد العناني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المصريين الآن أكثر وعيا بمخاطر الفيروس.

وتابع “العقلية تغيرت كثيرا في الشهرين الماضيين”، في إشارة إلى أولئك الذين كانوا يترددون في تلقي اللقاح.

وأضاف أنه في بداية حملة التطعيم، كان التشكك في التطعيم واسع الانتشار، إلا أن المواعيد الآن محجوزة كلية.