صور صادمة.. عدد كبير من جثث ضحايا كورونا على ضفاف نهر الغانج في الهند (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد كبير من جثث ضحايا فيروس كورونا في الهند على ضفاف نهر الغانج المقدس لدى الهندوس.

كارثة إنسانية صادمة.. طائرة بدون طيار (الدرونز) تصور لقطات لجثث ضحايا #كورونا الهندية تطفو على سطح نهر الغانج المقدس لدى الهندوس pic.twitter.com/bwzN3Jvga2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2021

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 46 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس أكثر من 30 مليونا و362 ألف إصابة. كما تم تسجيل 817 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 398 ألفا و454 حالة.

وقضت المحكمة العليا الهندية، أمس الثلاثاء، بأن الحكومة الاتحادية ملزمة بتقديم مساعدات نقدية لأفراد أسر الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد بموجب قوانين إدارة الكوارث في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن المحكمة أصدرت توجيهات للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بتحديد قواعد إرشادية للحد الأدنى من المعايير لإغاثة هؤلاء المتضررين من الجائحة.

وأضافت المحكمة أن الهيئة برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي فشلت في القيام بواجبها. ورفضت المحكمة دفاع الحكومة بأن المساعدة النقدية عن الوفيات بسبب فيروس كورونا اختيارية بموجب القانون.

وذكرت المحكمة أن الحكومة لها الحرية في تحديد المساعدة النقدية بالنظر إلى الأولويات المالية والاقتصادية.