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سياسة|السودان

مظاهرات في السودان للمطالبة بتنحي الحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية (فيديو)

متظاهر سوداني في مليونية 30 يونيو (الفرنسية)
متظاهر سوداني في مليونية 30 يونيو (الفرنسية)
30/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202109:50 PM (مكة المكرمة)

شهدت عدة مدن سودانية اندلاع مظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بتنحي الحكومة على خلفية إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي يرى المتظاهرون أنها قاسية جدا.

وردد متظاهرون تجمعوا قرب القصر الجمهوري في الخرطوم هتافات مثل “لا لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي” و”الشعب يريد اسقاط النظام”.

واعتقلت السلطات الأمنية السودانية الصحفي في قناة الجزيرة علي أبوشلّة أثناء تغطية مظاهرات الخرطوم.

واندلعت الاحتجاجات بعد تزايد السخط الشعبي على قرارات الحكومة الاخيرة برفع الدعم عن البنزين والديزل مما تسبب في زيادة أسعاره بأكثر من الضعف.

وتجمع عشرات المتظاهرين في الخرطوم رافعين لافتات كتب عليها “لا لإفقار الشعب السوداني” قبل أن تفرّقهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في مدينة أم درمان -الواقعة في الضفة الغربية لنهر النيل- بعد أن حاول متظاهرون عبور جسر للالتحاق بالمظاهرات في وسط الخرطوم.

وفي مدينة كسلا -شرقي السودان- طالب المحتجون بالعدالة للذين قتلوا أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، وهتف البعض “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية”.

وتتولى السلطة في البلاد حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين، منذ أغسطس/آب 2019.

واندلعت الاحتجاجات غداة إعلان صندوق النقد منح قرض للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار والنظر في تخفيف ديونه الخارجية التي تبلغ حوالي 50 مليار دولار.

وأشاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، بصبر الشعب السوداني ومكابدته، على حد وصفه.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب قرار صندوق النقد الدولي “نحن على الطريق الصحيح”.

وقبل المظاهرة أعلنت السلطات أنها اعتقلت 79 شخصا يشتبه أنهم من أنصار نظام البشير بشبهة التخطيط لأعمال عنف.

ويوافق اليوم 30 يونيو/حزيران الذكرى الثلاثين لوصول البشير إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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