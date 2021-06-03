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إماراتي يقبّل رأس إسرائيلي احتفاء بزيارته لأبو ظبي.. وناشطون يعلّقون (فيديو)

هكذا استقبل المواطن الإماراتي السائح الإسرائيلي (مواقع التواصل الاجتماعي)
هكذا استقبل المواطن الإماراتي السائح الإسرائيلي (مواقع التواصل الاجتماعي)
3/6/2021

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن إماراتي وهو يقبَّل رأس سائح إسرائيلي احتفاء بزيارته للإمارات.

ويظهر الفيديو مواطنا إماراتيا وهو يقبَّل رأس مواطن إسرائيلي مرحبا به قائلا “شالوم شالوم يا مرحبا.. هذا أخي، وكما تعلمون هو إسرائيلي”.

وعلق نشطاء مواقع التواصل على الفيديو: “إنه يجسّد حالة المهانة والذل التي وصل إليها أمثال هؤلاء المطبعين”، على حد وصفهم.

وتطابقت مواقف عدد من الحسابات بأن هذه الحالة من التطبيع المجاني مع إسرائيل، تمثل تحققا لنبوءة المفكرعبد الله النفيسي الذي قال منذ 10 سنوات خلت بأن دولة الإمارات هي بوابة دخول إسرائيل إلى منطقة الخليج والعالم العربي.

وتساءل صاحب أحد الحسابات بما سيذكر التاريخ المطبعين في منطقة الخليج؟ وكيف أنهم أقدموا على التطبيع مع “العدو الصهويني” على حساب حقوق شعب شقيق اسمه الشعب الفلسطيني.

وذهبت عينة أخرى من الحسابات إلى أن كل من “ارتمى في أحضان اليهود صار واحد منهم”، في حين شددت حسابات أخرى على أن المواطن الإماراتي مغلوب على أمره، طالما أن قرار التطبيع قراراتخذته الدولة وشجعت عليه.

وكان السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة قد زار، بداية الأسبوع  الجاري، الزعيم الروحي لحركة (شاس) الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للسفير الإماراتي يقول فيها لرئيس مجلس حكماء التوراة وزعيم شاس “حينما وصلت إلى هنا، كنت مصدوما لروية الناس، أناس دافئون بقلوب طيبة، لم أتوقع أن أرى مسجدا في قلب تل أبيب”.

وعلى صعيد آخر وقعت الإمارات، الإثنين الماضي، اتفاقا ضريبيا مع إسرائيل بدعوى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين في خطوة نحو المزيد من تطبيع العلاقات بينهما وفق ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ويعد الاتفاق -الذي لا يزال بحاجة لمصادقة البرلمان الإسرائيلي- خطوة هي الأحدث من نوعها في أعقاب تطبيع العلاقات بين البلدين العام الفائت.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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