إماراتي يقبّل رأس إسرائيلي احتفاء بزيارته لأبو ظبي.. وناشطون يعلّقون (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن إماراتي وهو يقبَّل رأس سائح إسرائيلي احتفاء بزيارته للإمارات.

ويظهر الفيديو مواطنا إماراتيا وهو يقبَّل رأس مواطن إسرائيلي مرحبا به قائلا “شالوم شالوم يا مرحبا.. هذا أخي، وكما تعلمون هو إسرائيلي”.

اماراااااااااتي ..

يقبل رأس اسراااااائيلي ..

اترك التعليق لكم .. pic.twitter.com/qIBDuEhm8C — بوغانم (@bughanim73_q) June 2, 2021

وعلق نشطاء مواقع التواصل على الفيديو: “إنه يجسّد حالة المهانة والذل التي وصل إليها أمثال هؤلاء المطبعين”، على حد وصفهم.

وتطابقت مواقف عدد من الحسابات بأن هذه الحالة من التطبيع المجاني مع إسرائيل، تمثل تحققا لنبوءة المفكرعبد الله النفيسي الذي قال منذ 10 سنوات خلت بأن دولة الإمارات هي بوابة دخول إسرائيل إلى منطقة الخليج والعالم العربي.

وتساءل صاحب أحد الحسابات بما سيذكر التاريخ المطبعين في منطقة الخليج؟ وكيف أنهم أقدموا على التطبيع مع “العدو الصهويني” على حساب حقوق شعب شقيق اسمه الشعب الفلسطيني.

حفظ الله د. عبدالله النفيسي

صاحب النظرة السياسية الواقعية الثاقبة

الذي كان -ومنذ سنين طويلة- ينبّه ويُحذّر

من نشاط الصهاينة في #دبي و #الإمارات

مما سيصدمنا ويُفاجئنا بعد عدة سنوات

وقد صدق فقد حدث

ولكن مَن مِن الزعماء كان يسمع؟

ومَن منهم صاحب قرار في بلده؟!https://t.co/o6exholqxl — محمد الشيب (@msalsheeb) June 2, 2021

قالها النفيسي من من 15 سنة واكثر بواية دخول الاسرائيل الى دول الخليج من الامارات — جراح العنزي (@JR_ALenezi) June 2, 2021

شو بدنا نعلق لنعلق مصيبة وقعوا فيها مفكرين انه حياتهم رح تكون حلوة بالتطبيع مع اسرائيل الله يسترهم من غضب الله — 𝑀𝒶𝓇𝓌𝒶 𝒜𝓁 𝒩𝒶𝒾𝓂𝒾 (@MarwaAlnaimi) June 2, 2021

الله يعينهم .. ماذا سيكتب التاريخ عنهم .. وماذا سوف يكون موقفهم عندما تتحرر فلسطين من هؤلاء الانجاس؟؟؟؟… — abin alhashmi (@hashm_bin) June 3, 2021

وذهبت عينة أخرى من الحسابات إلى أن كل من “ارتمى في أحضان اليهود صار واحد منهم”، في حين شددت حسابات أخرى على أن المواطن الإماراتي مغلوب على أمره، طالما أن قرار التطبيع قراراتخذته الدولة وشجعت عليه.

اشك ان هؤلاء عرب و مسلمين اماراتيين فعلا، فلربما هم يهود لكن لابسين لبس العرب الإماراتيين !!!

لانه مش معقول يا جماعة كل هذا الإرتماء في احضان اليهود، حقيقة اشعر بألم الإماراتيين الاشراف الذين يشاهدون مثل هذا الفيديو و يتمنون لجم اصحابه لكنهم مغلوب على امرهم ولا يستطيعون فعل شيء. — ✍عسقلان〰️〰️〰️〰️🇵🇸 (@loveml90) June 2, 2021

حتى لو كانت دولتهم تريد منهم إظهار الترحيب واللطف تجاه الصهاينة …لماذا ينحدرون إلى هذا المستوى من الرخص والذل؟ — iman115 (@iman1151) June 2, 2021

وكان السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة قد زار، بداية الأسبوع الجاري، الزعيم الروحي لحركة (شاس) الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للسفير الإماراتي يقول فيها لرئيس مجلس حكماء التوراة وزعيم شاس “حينما وصلت إلى هنا، كنت مصدوما لروية الناس، أناس دافئون بقلوب طيبة، لم أتوقع أن أرى مسجدا في قلب تل أبيب”.

وعلى صعيد آخر وقعت الإمارات، الإثنين الماضي، اتفاقا ضريبيا مع إسرائيل بدعوى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين في خطوة نحو المزيد من تطبيع العلاقات بينهما وفق ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ويعد الاتفاق -الذي لا يزال بحاجة لمصادقة البرلمان الإسرائيلي- خطوة هي الأحدث من نوعها في أعقاب تطبيع العلاقات بين البلدين العام الفائت.