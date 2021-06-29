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سياسة|النمسا

منها 15% بسبب معاداة الإسلام.. 186 حالة تمييز بمؤسسات تعليمية نمساوية

المركز الإسلامي في العاصمة النمساوية فيينا (غيتي)
المركز الإسلامي في العاصمة النمساوية فيينا (غيتي)
29/6/2021-|آخر تحديث: 29/6/202110:45 PM (مكة المكرمة)

أعلنت جمعية المساواة ضد التمييز في التعليم (IDB) التي تقوم بأنشطة ضد التمييز في المؤسسات التعليمية في النمسا أن البلاد شهدت العام الماضي 186 حالة تمييز.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أعلنت الجمعية نتائج تقريرها (التمييز في نظام التعليم النمساوي للعام 2020).

وأوضح التقرير أن البلاد شهدت العام الماضي 186 حالة تمييز، على الرغم من تعليق التعليم وجها لوجه، في إطار التدابير المتخذة لمنع تفشي كورونا، وأشار التقرير إلى تسجيل 403 حالات تمييز في 2019.

وأضاف أن انخفاض حالات التمييز بنسبة 54% في 2020 مقارنة بـ2019، مرتبط بشكل مباشر بتعليق التعليم وجها لوجه خلال العام الماضي، في إطار تدابير كورونا.

وبخصوص أشكال التمييز، بين أن 74% من حالات التمييز في المؤسسات التعليمية النمساوية وقعت على أساس العرق، و15% بسبب معاداة الإسلام، و11% جراء أسباب مختلفة.

وأشار إلى أن 63% من مرتكبي التمييز كانوا معلمين، و20% كانوا طلابا، و7% من مديري المدارس، بينما بلغ التمييز المؤسسي 10%، في حين أن 1% فقط من مرتكبي حالات التمييز عوقبوا على جرائمهم، بينما لم يُعاقب الباقون.

يشار إلى أن الجمعية تقوم منذ 5 سنوات بأنشطة حول الطلاب والمعلمين الذين يتعرضون للتمييز في نظام التعليم على أساس الدين والجنس والثقافة والأصل العرقي وأسباب مماثلة أخرى، حسب مديرتها سونيا الزعفراني.

وقالت الزعفراني في بيان إن الجمعية رصدت 1096 حالة تمييز خلال السنوات الخمس الماضية.

المصدر : الأناضول

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