“أوقفوا الإعدامات في مصر”.. مطالبات لشيخ الأزهر والمفتي بالتدخل لوقف التنفيذ (فيديو)

دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى حملة تدوين على هاشتاج بعنوان “أوقفوا الإعدامات في مصر” رفضاً لأحكام الإعدام الصادرة بحق 12 شخصاً من بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

كما دعا محمد غورماز رئيس شؤون الديانة التركي السابق شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي مصر شوقي علّام إلى التأثير على أصحاب القرار في القاهرة من أجل التراجع عن تنفيذ أحكام.

وقال منير أديب الباحث المصري في شؤون الجماعات الإسلامية إن دور المفتي دور استشاري ويقتصر على إبداء رأي الدين بشأن القضية المقدمة إليه.

وأضاف في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إنه يتم بحث ملفات القضايا عبر جهات التحقيق والهيئات القضائية المختلفة.

وذكر أن أحكام الإعدام صدرت بناء على تحقيقات ومحاكمات استمرت لعدة سنوات، مشيرا إلى أنه لابد من تنفيذ القانون مع أخذ رأي الشرع.

وأوضح أديب أن القانون أعطى لرئيس الجمهورية سلطة عدم تنفيذ أحكام الإعدام.

بدوره قال الدكتور وصفي أبوزيد أستاذ مقاصد الشريعة إن خطاب رئيس شؤون الديانة التركي السابق الموجه إلى المفتي يأتي من باب الأخوة.

وأضاف أن للمفتي في مصر وزنا تاريخيا وقيمة أدبية ودورا رمزيا كبيرا، كما أن لشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب مواقف محمودة ومشرفة.

ودعا أبو زيد شيخ الأزهر ومفتي مصر إلى معارضة أحكام الإعدام.

وأشار إلى أن العالم كله شاهد ما حدث خلال فض رابعة من أعمال قتل ولا تحتاج إلى الكثير من الكلام، موضحا أن المشكلة حاليا تكمن في أن الخصم هو الحكم.

وقضت محكمة النقض المصرية، في 14 من يونيو/حزيران الجاري، بتأييد حكم الإعدام بحق 12 متهما بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية فض رابعة”.