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سياسة|العراق

بالضرب والصعق.. أفراد من الأمن يعتدون على متظاهرين في العراق (فيديو)

(مواقع التواصل)
(مواقع التواصل)
29/6/2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر تعذيب متظاهر من قبل أفراد من قوات الأمن.

ويُظهر المقطع أفرادا من قوات الأمن وهم يصعقون أحد المتظاهرين ضد انقطاع التيار الكهربائي في محافظة واسط، وينهالون عليه بالضرب المبرح.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. وانتقد مستخدمو تلك المواقع لجوء أجهزة الأمن لقمع المحتجين على تردي الخدمات في البلاد.

وبالتزامن مع ذلك المقطع قدم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إثر احتجاجات متصاعدة على تكرار انقطاع التيار في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن رئيس الوزراء وافق على الاستقالة.

ويعاني العراق من انقطاع متكرر للكهرباء منذ سنوات عديدة خاصة في فصل الصيف، وتصل درجة الحرارة خلاله إلى 50 درجة مئوية.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يتجاوز الاحتياج الفعلي 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في القطاع.

وقالت لجنة تحقيق شكلها البرلمان، أواخر العام الماضي، إنه تم إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005 من دون تحسن يذكر في الخدمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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