في أول اتصال.. السيسي وبينيت يتفقان على لقاء قريب

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، على لقاء مرتقب، في أول اتصال هاتفي بينهما.

ووفق بياني مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئاسة المصرية، “أجرى السيسي اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بمناسبة توليه مهام منصبه”.

وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن “بينيت اتفق مع السيسي على لقاء قريب بينهما”. دون تحديد موعده.

وأضاف البيان ذاته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم الشكر لجهود مصر في “تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، والوساطة في الملف الفلسطيني، وإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين”.

وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن الاتصال تطرق إلى “الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين وجهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط”.

وأكد السيسي خلال الاتصال على أهمية دعم جهود بلاده في “إعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية”، حسب البيان نفسه.

ويعد الاتصال هو الأول بين السيسي وبينيت منذ تسلم الأخير مهام منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية منتصف يونيو/حزيران الجاري.

وشنت إسرائيل عدوانا على غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد 290 وجرح آلاف الفلسطينيين، بينما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.