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سياسة|بريطانيا

اللحظات الأولى لاندلاع حريق كبير قرب محطة قطارات جنوب لندن (فيديو)

28/6/2021-|آخر تحديث: 28/6/202110:49 PM (مكة المكرمة)

اندلع حريق ضخم قرب محطة للسكك الحديدية في جنوب العاصمة البريطانية لندن ما تسبب في منع جميع القطارات من المرور عبر المنطقة.

وأظهر مقطع مصور على حساب فرقة إطفاء لندن على تويتر وقوع انفجار وتصاعد ألسنة اللهب وعمود ضخم من الدخان بالقرب من محطة (إليفانت آند كاسل) جنوب العاصمة.

وقالت إدارة الإطفاء في لندن إن النيران اشتعلت في ثلاث وحدات تجارية وعدد من السيارات كانت متوقفة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شرطة النقل أنه تم إخلاء محطة السكك الحديدية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن للحريق صلة بالإرهاب.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها دفعت بـ70 رجل إطفاء وعشر سيارات مجهزة للسيطرة على الحريق.

وقالت الإدارة إنه تم إغلاق الطرق وتم نصح المواطنين “بالابتعاد عن المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة”.

(رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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