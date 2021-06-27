للمشاركة في قمة ثلاثية.. السيسي يصل إلى العراق في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى العاصمة بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما.

ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) استقبل الرئيس العراقي برهم صالح نظيره السيسي في مطار بغداد الدولي.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن زيارة السيسي تأتي “للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني”.

ووصف البيان زيارة السيسي لبغداد بـ”التاريخية” كونها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30عامًا، وتأتي تأكيدا لحرص مصر على دعم العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب.

وذكر بيان لاحق صدر عن الرئاسة العراقية، أن صالح والسيسي عقدا جلسة مباحثات ثنائية، مشيرا إلى أن “الزيارة خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة”.

وجرى خلال اللقاء “بحث التعاون الثلاثي القائم بين العراق ومصر والأردن، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين البلدان الثلاثة”.

كما تناول الجانبان “الاستفادة من التواصل الجغرافي في تنمية آفاق تعاونٍ أوسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة ومد انابيب النفط”.

بدوره، أشاد السيسي، بـ”جهود العراق في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة التحديات المختلفة التي واجهت البلد”.

وأكد “موقف مصر المساند والداعم للعراق، وأهمية العمل لتطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني”.

وسيجري الرئيس العراقي أيضا مباحثات مع العاهل الأردني، قبل انطلاق القمة في وقت لاحق الأحد، وفق وكالة الأنباء العراقية.

والقمة المرتقبة هي الرابعة، إذ عقدت الأولى بالقاهرة في مارس/آذار 2019، وشكلت الدول الثلاث مجلساً مشتركاً على ضوء نتائجها، بينما عقدت القمة الثانية في الولايات المتحدة سبتمبر/أيلول 2019، والثالثة في عمان أغسطس/آب 2020.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.