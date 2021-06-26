سد النهضة.. البرادعي وممدوح حمزة يدعوان لحلول صارمة لردع إثيوبيا

دعا السياسي المصري محمد البرادعي والمهندس ممدوح حمزة إلى التحرك الفعلي بملف سد النهضة وإطلاع الشعب على الخطوات المُتخذة أولًا بأول، علاوة على ردع إثيوبيا وغيرها لحماية الأمن المائي المصري.

وقال البرادعي إن على مصر نشر (الملف المتكامل) الذي تقدمت به رسميًّا إلى مجلس الأمن، في 11 من يونيو/حزيران الجاري، مع ترجمته إلى اللغة العربية، مؤكدًا أن الملف يوثِّق ويشرح تفصيليًّا حقائق سد النهضة وتطوراته حتى الآن.

وغرّد البرادعي “أزمة سد النهضة ذات أبعاد معقدة وتزداد تعقيدا بسبب الآراء المتضاربة (للخبراء) في الإعلام وعلى منصات التواصل”.

وتابع “الخلاف الأساسي حسب ملف مصر لمجلس الأمن هو آلية التعامل مع فترات الجفاف وحول إلزامية الاتفاق. يجب شرح مقترح الوساطة الأمريكية لحل هذا الخلاف حتى تكون الحقائق أكثر وضوحًا”.

أزمة #سد_النهضة ذات أبعاد معقدة وتزداد تعقيدا بسبب الآراء المتضاربة "للخبراء" في الاعلام وعلى منصات التواصل. الخلاف الأساسي حسب ملف مصر لمجلس الأمن هو ألية التعامل مع فترات الجفاف وحول إلزامية الاتفاق. يجب شرح مقترح الوساطة الأمريكية لحل هذا الخلاف حتى تكون الحقائق أكثر وضوحًا — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) June 25, 2021

وفي تغريدة أخرى، قال البرادعي “لا أعلم لماذا لم يُنشر -حتى الآن- الملف الكامل الذي تقدمت به مصر رسميًا إلى مجلس الأمن وترجمته بالعربية”، مضيفًا “الملف يوثِّق ويشرح بالتفصيل حقائق وتطورات سد النهضة التي من الضروري ومن المصلحة أن يكون الشعب على دراية بها”.

لا أعلم لماذا لم يتم حتى الآن نشر "الملف المتكامل" الذي تقدمت به مصر رسميا إلى مجلس الأمن في ١١ يونيو وترجمته للعربية. الملف يوثق ويشرح تفصيلا حقائق وتطورات #سد_النهضة التي من الضروري ومن المصلحة أن يكون الشعب على دراية بها — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) June 26, 2021

وفي السياق، أكد المهندس الاستشاري ممدوح حمزة وجوب إيقاف سد النهضة فورًا وعقاب إثيوبيا، حسب تعبيره.

وتوجّه حمزة إلى صناع القرار في مصر برسالة مفادها حتمية إيقاف سد النهضة ومعاقبة أديس أبابا، فضلًا عن تقديم نموذج واضح وقاسٍ لموقف مصر يمنع أي دولة من التفكير في بناء سدود على النيل.

الزام :

ايقاف سد النهضة الان

وايضا يجب عقاب اثيوبيا

حتي نعطي نموذج واضح وصريح وقاسي لموقف مصر لاي دولة اخري تفكر في بناء سدود علي النيل

وفي نفس الوقت :

ننشئ لهم طاقة رياح وشمس (حراري وضوئي )

ونرسل لهم كهرباء بسعر التكلفة — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) June 26, 2021

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد سجال التصريحات بين الخارجية المصرية والسلطات الإثيوبية، كان أهمها استعداد إثيوبيا لحل عسكري لقضية سد النهضة وتأكيد السلطات الإثيوبية أن مصر لن تستطيع تدميره، في حين وصفت الخارجية المصرية تلك التصريحات بـ(الاستفزازية).

«#مصر لن تستطيع تدمير #سد_النهضة»..

تصريحات استفزازية للجنرال «بوتا باتشاتا» مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية pic.twitter.com/DmTK2sa457 — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 25, 2021

وتصدر وسم “سد النهضة” قائمة الأعلى تداولا خلال الـ24 ساعة الماضية، وطالب ناشطون السلطات المصرية بتحرك جاد لحماية الأمن القومي المصري ولإثبات أن التصريحات الإثيوبية مجرد فقاعة لا صحة لها على أرض الواقع.

الحروب القادمة اغلبها لاسباب اقتصادية او مائية .. حرب قادمة بين مصر – اثيوبيا – السودان حول سد النهضة ..

هل سيصبح الماء سلعة تجارية .. تبيعها دول المصدر الى دول الممر والمصب .. — ابراهيم دشتي (@DrIbrahimdashti) June 26, 2021

✨من إيجابيات #سد_النهضة إنه كشف للعالم وبالأخص الوطن العربي أيدولوجيه القرن الإفريقي من حيث الدول والشعوب إيه !! يعني خلاك تكتشف إن الفقر والجهل مش ماده وبس ولكن أكد لنا إن الفقر في قياده وسياده وتعامل مسئولين وعندكم #إثيوبيا خير دليل ..دوله عجيبه ومشفناش فيها عاقل ببصله — Ashgaan Nabil (@DrashgaanN_NK) June 26, 2021