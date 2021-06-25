إيران.. خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح محلي مضاد لكورونا

تلقى المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة الجرعة الأولى من لقاح (كوف إيران بركت) المحلي، لتصبح إيران واحدة من الدول الست المنتجة للقاحات المضادة لكورونا في العالم.

وأشار خامنئي إلى عدم رغبته في التطعيم بلقاح غير إيراني وانتظاره اللقاح الإيراني المضاد لكورونا، مؤكدا ضرورة الاعتزاز بهذه “المفخرة الوطنية”، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).

وأضاف “بالطبع لا مشكلة في استخدام اللقاحات الأجنبية إلى جانب اللقاحات الإيرانية إذا ما اقتضت الحاجة، ولكن يجب الاعتزاز باللقاح الإيراني وتثمين جهود جميع العلماء الشبان المثابرين الذين عكفوا على إنتاج هذا اللقاح وكافة المراكز الأخرى التي تعمل على انتاج لقاحات مضادة في البلاد”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية كيانوش جهانبور إن بلاده بحاجة إلى 120 مليون جرعة لقاح لتطعيم السكان.

وأشار جهانبور إلى إنه تم شراء 21 مليون جرعة من اللقاحات الأجنبية وستدخل البلاد تدريجيا، وأنه تم توزيع 895 ألف جرعة في البلاد حتى اللحظة، وسيبدأ الإنتاج الضخم للقاحات الإيرانية في أواخر الربيع.