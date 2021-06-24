فلسطين.. ردود فعل واسعة بعد وفاة ناشط معارض عقب اعتقاله من قبل قوة أمنية تابعة للسلطة

أعلن جبرين البكري محافظ الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس عن وفاة الناشط والمعارض نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية.

وقال البكري في بيان صحفي إن قوة أمنية فلسطينية اعتقلت فجر اليوم بنات بناء على مذكرة اعتقال من النيابة العامة، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وتم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي حيث أعلن عن وفاته.

وأشار إلى أن النيابة العامة حضرت للمستشفى عقب الإعلان عن الوفاة وباشرت في إجراءاتها.

بعد اعتقاله وتعذيبه بوحشية..

استشهاد أبرز معارض لسلطة محمود عباس في الضفة الغربية الشهيد المغفور له بإذن الله #نزار_بنات. الشهيد نزار اعتقل بعد فيديو له طالب فيه بالكشف عن فضيحة #صفقة_لقاح_كورونا والتي وقعتها السلطة مع الاحتلال وجلبت فيها لشعبنا أكثر من مليون لقاح فاسد. pic.twitter.com/h7YZ7Jgpdk — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) June 24, 2021

يذكر أن بنات ناشط ومعارض مستقل من بلدة دورا بمحافظة الخليل وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات.

وشكّل بنات قائمة الحرية والكرامة لخوض انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة يوم 22 مايو/ أيار الماضي قبل صدور مرسوم رئاسي (في 30 أبريل/نيسان الماضي) بإلغائها.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لبنات قالوا إنه التسجيل الأخير له قبل وفاته صباح اليوم.

وطالب بنات في الفيديو بالكشف عن تفاصيل صفقة لقاح كورونا التي وقعتها السلطة مع الاحتلال، متهما السلطة بجلب لقاحات فاسدة.

التسجيل الأخير للشهيد #نزار_بنات قبل اغتياله صباح اليوم .. pic.twitter.com/z26lTtkngp — بلال نزار ريان (@BelalNezar) June 24, 2021

وأثار بنات جدلا في الشارع الفلسطيني إثر مطالبته الاتحاد الأوربي بوقف الدعم المالي عن السلطة عقب قرار إلغاء الانتخابات.

وآنذاك قال بنات في مقطع مصور على فيسبوك إن مسلحين بمرافقة الأجهزة الأمنية، أطلقوا (يوم 2 مايو/أيار الماضي) النار بكثافة على منزله وروّعوا ساكنيه.

إدانات

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اغتيال بنات وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري عبر حسابه على تويتر “ندين جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني #نزار_بنات ، وهي تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات، وندعو الى محاكمة القتلة، ونعتبر أن رئيس الحكومة محمد شتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة”.

ندين جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني #نزار_بنات ، وهي تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات، وندعو الى محاكمة القتلة، ونعتبر أن رئيس الحكومة محمد شتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة. — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) June 24, 2021

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي اغتيال بنان وقالت “ندين ونستنكر الجريمة التي أدت لاستشهاد المعارض السياسي نزار بنات المعروف بمواقفه المعارضة للسلطة وحكومتها”.

عاجل| حركة الجهاد الإسلامي: ندين ونستنكر الجريمة التي أدت لاستشهاد المعارض السياسي #نزار_بنات المعروف بمواقفه المعارضة للسلطة وحكومتها#فلسطين — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 24, 2021

رواية العائلة

بدورها اتهمت عائلة بنات الأمن الفلسطيني باغتيال نجلها، وقال عمار بنات المتحدث باسم العائلة “تعرض نزار لعملية اعتقال عند الساعة الثالثة والنصف فجرا من قبل قوة أمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة”.

وأضاف أن القوة اقتحمت منزل بنات بعد تفجير مدخله وانهالت عليه بالضرب بواسطة هراوات حديدية وخشبية، ورشت القوة بنات بغاز الفلفل واعتقلته بعد تجريده من ملابسه بصورة فجة واقتيد تحت الضرب والدماء تسيل منه.

قتلوا نزار بنات أشهر معارضي السلطة، قتلته أجهزة الأمن الفلسطينية أثناء اعتقاله. — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) June 24, 2021

وقال ما جرى هو اغتيال بحق نزار وتعامل الجهات الرسمية مع الحدث بطريقة غير أخلاقية.

وأضاف إن العائلة لم تتلق حتى الساعة أي اتصال من الجهات الرسمية حول ما جرى مع نجلهم وعلمت بخبر وفاته من قبل وسائل الاعلام.

وطالب بتشريح الجثمان بوجود طبيب من العائلة وفتح تحقيق دولي بمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية.