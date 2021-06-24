ما دلالات تهديد وزير النقل المصري بالاستعانة بشركات أجنبية لإدارة السكك الحديدية؟ (فيديو)

قال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إنه يدرس الاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية.

وتعليقا على تصريحات الوزير التي قال فيها أيضا إنه لم يجد تعاونا كافيا من قيادات وموظفي السكك الحديدية وتأثير هذا التصريح على العاملين في قطاع النقل في مصر، قال الكاتب الصحفي عبد الناصر عارف للجزيرة مباشر “هناك فعلا تسيب كبير في مرفق السكة الحديد وعدم انضباط، وإحساس الوزير المسؤول عن هذا المرفق أنه لم يجد خلال الفترة الماضية تعاونا كافيا نظرا لتكرار الحوادث ومعظمها سببه تصرفات بشرية”.

وزير النقل المصري يهدد بالاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية pic.twitter.com/ykjgkHx3Dl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2021

وأضاف “الوزير قد يشعر بالإحباط من العاملين الموجودين في هيئة السكك الحديدية خاصة أن آخر حادث وهو حادث قطار الإسكندرية كشف عن إهمال بشري جسيم”.

وتابع “هذه حادثة كاشفة تدل على أنه مهما بذلت من تطوير لمرفق السكك الحديدية ولم تقم بعملية ضبط وانضباط للعاملين فإن معظم الإصلاحات التي تقوم بها لن تجدي”.

وقال عارف “فيما يتعلق بإدارة مرفق النقل هذا ليس جديدا فهناك نظام BOT وهو نظام للإدراة والتشغيل وقد يستفيد المواطن المصري ولا يعني خصخصة أو بيع وهذا لا يزعجنا كمصريين بل بالعكس لأنه يعطي أمل أننا يمكن أن نحصل على خدمة متميزة في مجال النقل والمواصلات”.

ليست خصخصة

وعن التلويح بالشركات الخاصة وخصصة السكة الحديد وما له من انعكاسات سلبية وغلاء الأسعار لأن كثير من المصريين يعتمدون على القطارات في التنقل، قال الكاتب الصحفي مجدي شندي “الوزير تحدث عن الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة هذا المرفق ولم يقل خصخصة، وهناك فرق كبير بين استعانة السكك الحديدية بشركة تدير وفق الآليات المتبعة ونظام التشغيل وليس لحسابها الخاص، وهذا هو التلويح ببديل للعمال في هيئه السكك الحديدية”.

وأضاف “نحن أمام مشكلة فحينما يأتي أي وزير ويحاول إحداث ثورة داخل المرفق الذي يديره فإنه يجد مقاومة من البيروقراطية والموظفين الذين استمروا عشرات السنوات في إطار منظومة متهالكة”.

وتابع “أظن أن تلويح الوزير هو إنذار لعاملين في هيئة السكك الحديدية بأن يتركوا الترهل والإهمال والفساد باعتبار أن العنصر البشري هو المسؤول عن الغالبية العظمى من الحوادث التي تقع”.

على حسب عمله لا انتمائه السياسي

وبشأن تصريحات رئيس هيئة السكك الحديدية التي تحدث فيها عن استبعاد العناصر الإخوانية قال عبد الناصر عارف “أنا مع عملية ضبط وانضباط العاملين في هذا المرفق ولكن لا يجب أن يكون هذا على تقسيمات وانتماءات سياسية”.

وأضاف “يجب أن نوفر للموظفين والعاملين في هذا المرفق بيئة عمل مناسبة أولا ثم أجور مناسبة ثم محاسبة شديدة لأن هذا المرفق يتعلق العمل به بأرواح المواطنين”.

وتابع “من الذي أعطاك هذا الحق ومن الذي أعلمك أن هذا إخوان هذا ظلم، يجب أن تقيم العامل على حسب عمله فقط دون الدخول في انتماء سياسي، وما دام يقوم بعمله على الوجه الأكمل فله كل الحقوق وكل الاحترام مهما كان انتماؤه”.