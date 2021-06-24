رئيس الأركان الإسرائيلي: مواجهة محتملة مع غزة قريبا

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أمس الأربعاء، إن هناك “احتمالا معقولا” باندلاع مواجهة عسكرية مع قطاع غزة قريبا بعد جولة أخيرة انتهت في 21 مايو/أيار الماضي.

تصريح كوخافي أدلى به في واشنطن خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحسب قناة (كان) الإسرائيلية.

وأضافت القناة أن كوخافي تحدث مع سوليفان عن فشل وساطات جرت أخيرا للتوصل إلى تسوية طويلة المدى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

عقد رئيس الأركان الجنرال كوخافي لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وناقش معه التحديات الأمنية الإقليمية وعلى رأسها التموضع الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط وإخفاقات الاتفاق النووي الحالي. يعرض كوخافي خلال لقاءاته الطرق الممكنة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية pic.twitter.com/aVOsKyJJjA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2021

ومنذ صيف 2007 تسيطر الحركة على غزة إثر خلافات لا تزال قائمة بين حماس وحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووصل كوخافي إلى واشنطن، الأحد الماضي، في زيارة رسمية تستغرق 6 أيام يبحث خلالها ملفات بينها الملف النووي الإيراني والوضع في غزة.

وأمس الأربعاء، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وبحث غانتس ووينسلاند “الوضع الأمني في قطاع غزة وضرورة الحفاظ على الهدوء” بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال غانتس للمنسق الأممي إنه “يجب العمل لإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين من غزة”.

وتطالب الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملا عن غزة والسماح بعملية إعادة إعمار القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.

لكن إسرائيل ربطت بين السماح بإعادة الإعمار وإعادة 4 أسرى إسرائيليين تحتجزهم حماس في غزة وهو ما رفضته الأخيرة حيث تطالب بإبرام صفقة منفصلة لتبادل معتقلين.