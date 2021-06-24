عملية طوارئ كبرى بعد انهيار مبنى في ميامي الأمريكية (فيديو)

حشدت إدارة الطوارئ في مقاطعة (ميامي داد) الأمريكية أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ انتشرت حول مبنى في المدينة تهدم جزء منه وتحول إلى حطام.

DEVELOPING: Miami-Dade Fire Rescue responded to a partial building collapse in Surfside, Florida early Thursday morning. It's unclear if there are any injuries or if anyone is trapped at the scene. pic.twitter.com/k0Kfjlc55A — CBS News (@CBSNews) June 24, 2021

ورغم أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن حدوث وفيات أو إصابات حتى الآن، أظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على تويتر حطاما وأنقاضا تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام.

وقالت شرطة المقاطعة الواقعة في ولاية فلوريدا “تقدم وكالات عديدة من الشرطة والإطفاء من أنحاء ميامي داد المساعدة” في حين لم يُعرف سبب انهيار المبنى.

DEVELOPING: Emergency personnel from across the area are responding to a partial building collapse in Surfside, Florida that occurred early Thursday morning. pic.twitter.com/uXGEsKRMhL — CBS News (@CBSNews) June 24, 2021

انهيار جسر

من ناحية أخرى أصيب 4 أشخاص إثر انهيار جسر للمشاة شمال شرق العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الإطفاء الأمريكية عبر تويتر إنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج على خلفية الحادث دون تحديد طبيعة الإصابات.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن انهيار الجسر تسبب في توقف حركة المرور على طريق سريع في الاتجاهين، في وقت لم تكشف السلطات تفاصيل حول الحادث أو أسبابه كما لم تعلن عن حجم الخسائر المادية.