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سياسة|أمريكا

عملية طوارئ كبرى بعد انهيار مبنى في ميامي الأمريكية (فيديو)

عملية طوارئ كبرى بعد انهيار مبنى في ميامي (رويترز)
عملية طوارئ كبرى بعد انهيار مبنى في ميامي (رويترز)
24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202106:46 PM (مكة المكرمة)

حشدت إدارة الطوارئ في مقاطعة (ميامي داد) الأمريكية أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ انتشرت حول مبنى في المدينة تهدم جزء منه وتحول إلى حطام.

ورغم أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن حدوث وفيات أو إصابات حتى الآن، أظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على تويتر حطاما وأنقاضا تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام.

وقالت شرطة المقاطعة الواقعة في ولاية فلوريدا “تقدم وكالات عديدة من الشرطة والإطفاء من أنحاء ميامي داد المساعدة” في حين لم يُعرف سبب انهيار المبنى.

انهيار جسر

من ناحية أخرى أصيب 4 أشخاص إثر انهيار جسر للمشاة شمال شرق العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الإطفاء الأمريكية عبر تويتر إنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج على خلفية الحادث دون تحديد طبيعة الإصابات.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن انهيار الجسر تسبب في توقف حركة المرور على طريق سريع في الاتجاهين، في وقت لم تكشف السلطات تفاصيل حول الحادث أو أسبابه كما لم تعلن عن حجم الخسائر المادية.

المصدر : وكالات

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