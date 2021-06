عملية طوارئ كبرى بعد انهيار مبنى في ميامي الأمريكية (فيديو)

حشدت إدارة الطوارئ في مقاطعة (ميامي داد) الأمريكية أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ انتشرت حول مبنى في المدينة تهدم جزء منه وتحول إلى حطام.

DEVELOPING: Miami-Dade Fire Rescue responded to a partial building collapse in Surfside, Florida early Thursday morning. It's unclear if there are any injuries or if anyone is trapped at the scene. pic.twitter.com/k0Kfjlc55A

— CBS News (@CBSNews) June 24, 2021