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سياسة|أمريكا

السجن 23 عاما لأمريكية سربت لحزب الله أسماء عملاء واشنطن في العراق

يواجه حزب الله اتهامات بالتصرف على أنه دولة داخل الدولة ويعمل على إضعاف الدولة اللبنانية (رويترز)
يواجه حزب الله اتهامات بالتصرف على أنه دولة داخل الدولة ويعمل على إضعاف الدولة اللبنانية (رويترز)
24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202101:44 PM (مكة المكرمة)

أنزلت محكمة في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة 23 سنة بحق مترجمة أمريكية كانت تعمل مع البنتاغون.

كانت المترجمة قد اعترفت بأنها سربت لرجل مرتبط بحزب الله اللبناني أسماء مخبرين للجيش الأمريكي في العراق إثر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في بغداد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المترجمة مريم طومسون (62 عاما) أبرمت مع النيابة العامة اتفاقا أقرت بموجبه بأنها مذنبة بالتهم الموجهة إليها.

وأضاف البيان أن طومسون اعترفت بأنها زودت رجلا لبنانيا معلومات عسكرية سرية مع علمها بأنه سينقلها بدوره إلى حزب الله.

ونقل البيان عن جون ديمرز المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن العقوبة التي صدرت بحق طومسون “تعكس خطورة أفعالها: لقد خانت ثقة الشعب الأمريكي والمصادر التي عرضتها للخطر والجنود الذين عملت معهم”.

وأظهرت وثائق المحاكمة أن طومسون كانت تعمل مترجمة فورية في قاعدة عسكرية في الخارج عندما نسجت في العام 2017 علاقة عبر تطبيق فيديو مع رجل أفصح لها أنه مرتبط بحزب الله اللبناني و”قد أصبحت مع مرور الوقت مهتمة به عاطفيا”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019 وضعت هذه المترجمة في خدمة القوات الخاصة الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بشن ضربات على مليشيات موالية لإيران.

وبلغت هذه الضربات ذروتها في 3 يناير/ كانون الثاني حين اغتالت طائرة أمريكية مسيرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وبعيد اغتيال سليماني طلب الرجل اللبناني من صديقته الأمريكية تزويده بأسماء المخبرين الذين قد يكونون ساعدوا الولايات المتحدة في اغتيال سليماني، فما كان من طومسون إلا أن راجعت ملفات العديد من مخبري الجيش الأمريكي في العراق وزودت صديقها بأسماء 8 منهم على الأقل، بالإضافة إلى معلومات عن تكتيكات الولايات المتحدة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قد اعتقل طومسون في 27 فبراير/ شباط 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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