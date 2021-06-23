البث الحي
سياسة|مصر

هيئة قناة السويس ومالك “إيفر غيفن” يتوصلان لاتفاق مبدئي بشأن التعويضات

سفينة إيفر غيفن (الفرنسية)
سفينة إيفر غيفن (الفرنسية)
23/6/2021

قالت شركة محاماة تمثل ملاك السفينة (إيفر غيفن) -التي جنحت في قناة السويس في مارس/آذار الماضي- إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع مصر بشأن التعويضات.

وقالت شركة (ستان مارين) وهي شركة محاماة مقرها لندن تمثل مالكي السفينة وشركات التأمين المؤمنة للسفينة في بيان إنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض التابعة لهيئة قناة السويس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار البيان إلى أن “الجانبين سيضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاق في أقرب وقت ممكن وبعد ذلك سيتم اتخاذ الترتيبات للسماح للسفينة بمغادرة مصر”.

ولم تذكر الشركة البريطانية تفاصيل مالية عن الاتفاق.

وترسو سفينة الحاويات (إيفر غيفن) في منطقة البحيرات في منتصف قناة السويس منذ تحريرها في 29 مارس/ آذار الماضي.

وجنحت السفينة بالعرض في الممر المائي لمدة ستة أيام وعطلت حركة مئات السفن وحركة التجارة العالمية.

وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة وذلك قبل أن تخفض المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.

ورفضت شركة (شوي كيسن) اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين مبلغ التعويض المطلوب.

وتم احتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.

وقال خالد أبو بكر محامي هيئة قناة السويس، الأحد الماضي، في جلسة محكمة تنظر احتجاز السفينة إن الشركة المالكة قدمت عرض تعويض جديدا وإن المفاوضات جارية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

متحدث الحكومة السودانية لملف سد النهضة يكشف تفاصيل رسائل بلاده لمجلس الأمن (فيديو)

الوفدان المصري والسوداني يعقدان جلسة مباحثات في الخرطوم بشأن سد النهضة (مواقع التواصل)

لجنة أمريكية تراجع حالات التهاب في القلب لدى شباب تلقوا لقاح كورونا

طفل أمريكي يتلقى لقاح مضاد لكورونا المستجد (الفرنسية)

رويترز: موظفون في موسكو يشترون شهادات تطعيم مزورة للاحتفاظ بعملهم

روسي يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (رويترز)

لتكون “متاحة في كل بيوت الإماراتيين”.. قناة إسرائيلية تفتتح مكتبا في أبو ظبي

الإمارات تواصل سياسة التطبيع مع إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا