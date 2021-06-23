مصر تعين سفيرا “فوق العادة” لدى قطر

عينت مصر، اليوم الأربعاء، سفيرا “فوق العادة” لدى قطر بعد قطيعة دبلوماسية وسحب للسفراء دام نحو أربع سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين السفير عمرو كمال الدين بري الشربيني سفيرًا “فوق العادة” مفوضًا لمصر لدى قطر.

وكان السفير عمرو كمال الدين بري الشربيني يعمل سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، وذلك بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن (سفير فوق العادة ومفوض) مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء وتُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتمكّنه غالبا من إمكانيات استثنائية لأداء مهمته.

وأعادت مصر علاقاتها مع قطر والتي قطعتها مع الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين في 5 يونيو/حزيران 2017 بدعوى دعم قطر “للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة.

وأعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر بعد قمة العلا التي عقدت بالسعودية، في 5 يناير/كانون الثاني 2021.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة إثر تبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين ودعوات متبادلة لزعيمي البلدين للزيارة.