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سياسة|الولايات المتحدة

شركة أمريكية تقول إن عقارها يقلل خطر الوفاة بكورونا المستجد.. ما هو؟

عقار (ريمديسيفير) الذي تنتجه (غيلياد) (رويترز)
عقار (ريمديسيفير) الذي تنتجه (غيلياد) (رويترز)
21/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202112:52 AM (مكة المكرمة)

قالت شركة (غيلياد ساينسيز) للأدوية إن تحليلا لبيانات مرضى أظهر أن عقارها (ريمديسيفير) المضاد للفيروسات خفض معدل وفيات المرضى في المستشفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة إن العقار زاد من فرص خروج مرضى فيروس كورونا المستجد من المستشفى بعد 28 يوما عقب فترة علاج مدتها خمسة أيام.

وقالت الشركة في بيان، الإثنين، إنها حللت بيانات نحو 99 ألف مريض من ثلاث دراسات بأثر رجعي عن واقع علاج مرضى كورونا المستجد في المستشفيات.

وذكرت غيلياد أن النتائج لوحظت باستمرار في أطر زمنية مختلفة خلال فترة انتشار الجائحة وفي مناطق جغرافية مختلفة.

وأُقر استخدام (ريمديسيفير) في حالات الطوارئ للمرضى أصحاب حالات الإصابة الشديدة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وحصل على موافقة كاملة في اليابان.

وكان (ريمديسيفير) أحد الأدوية التي استخدمها الأطباء في علاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأثبتت دراسات سابقة أن العقار اختصر وقت التعافي من المرض. واعتمدته أكثر من 50 دولة علاجا لمرض فيروس كورونا أو أجازت استخدامه لهذا لغرض.

وأصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ترخيصاً باستعمال (ريمديسيفير) لعلاج مصابي كورونا المستجد في المستشفيات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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