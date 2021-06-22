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فرنسا تمنح طبيبا سوريا وسام الاستحقاق بدرجة فارس (فيديو)

الطبيب السوري خالد خاشوق (مواقع التواصل)
الطبيب السوري خالد خاشوق (مواقع التواصل)
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202111:15 PM (مكة المكرمة)

منحت فرنسا طبيبا سوريا وسام الاستحقاق الوطني برتبة فارس تقديرًا لجهوده مسؤولا عن وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا خلال الموجة الأولى للوباء.

ونشر الطبيب السوري خالد أنطون خاشوق تسجيلا مصورا للحظة تكريمه ومنحه وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي برتبة فارس.

وجاء في الاحتفال الذي خصص لتسليم الوسام، أن الدكتور خالد قدم خدمات طبية جليلة لفرنسا والفرنسيين خلال البدايات الأولى لانتشار فيروس كورونا ولذلك نال هذا الاستحقاق من الرئاسة الفرنسية.

وفي منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب الطبيب السوري”بعد الخدمات الطبية المقدمة، ولا سيما مشاركتي النشطة في مكافحة جائحة فيروس كورونا خلال الموجة الأولى، وبالنيابة عن رئيس الجمهورية، حصلت على وسام  الاستحقاق الفرنسي من درجة فارس”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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