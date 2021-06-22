أردوغان عن لقائه بايدن: تركيا تفتتح حقبة جديدة “إيجابية وبناءة” مع أمريكا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتقاده بأن بلاده تفتح أبواب حقبة جديدة مع الولايات المتحدة على أسس إيجابية وبناءة. جاء ذلك في كلمة له عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة أمس الإثنين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا صاحبة أكبر جيش بعد الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أوفت بكافة مسؤولياتها تجاه الحلف، لكن الحلف فشل في إظهار الإرادة القوية المتوقعة منه في العديد من قضايا المنطقة بدءا من سوريا والعراق وفلسطين وليبيا وصولا إلى القرم وكاراباخ.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية رؤية ناتو 2030 التي تشكل خارطة طريق الحلف للسنوات العشر القادمة.

وتابع “قمنا بتوجيه انتباه حلفائنا (خلال قمة زعماء الناتو) إلى أولويات بلادنا المتعلقة بمجالات مسؤوليات الحلف، لاسيما مكافحة الإرهاب، وثبت مجددًا خلال القمة أنه من الصعوبة بمكان أن يحافظ حلف شمال الأطلسي (ناتو) على وجوده دون تركيا، ناهيك عن الحفاظ على قوته الحالية”.

أردوغان: القضايا الخلافية بين تركيا والولايات المتحدة ستُحل مع مرور الوقت (ر ويترز)

وذكر أردوغان أنه التقى خلال قمة الناتو مع كل من المستشارة الألمانية ورؤساء لتوانيا ولاتفيا وفرنسا والولايات المتحدة، ورؤساء حكومات المجر وبريطانيا وإسبانيا واليونان وهولندا، وأن كل هذه اللقاءات عقدت في أجواء إيجابية وبنّاءة لجميع الأطراف.

وأضاف “عازمون على الاستفادة القصوى من الأجواء الإيجابية التي توصلنا إليها مع السيد بايدن عبر تعزيز قنوات الحوار مع الولايات المتحدة على كافة المستويات، وأن القضايا الخلافية بين تركيا والولايات المتحدة ستُحل مع مرور الوقت”.

وأكد أردوغان أن مطلب تركيا الوحيد هو “احترام حقوقها السيادية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، ودعم كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية”.

وأعرب عن استعداد بلاده عندئذ لتأسيس وتطوير تحالف وثيق مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع كل دولة، وأن العلاقات التي تؤسسها تركيا مع أي دولة ليست بديلا عن علاقاتها مع الدول الأخرى.