وزير الخارجية القطري يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي في الدوحة (فيديو)

تسلم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الوزير القطري تمنى للسفير السعودي “التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السعوديhttps://t.co/j5vvmEkjVw #وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/ATmOwl6k1r — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) June 21, 2021

وكانت مدينة العلا السعودية احتضنت في يناير/كانون الثاني الماضي القمة الخليجية رقم 41 التي أعلن فيها إنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات الدبلوماسية بين أطرافها، وأكد بيانها الختامي ضرورة التكاتف والتضامن بين الدول الخليجية وتعزيز دور مجلس التعاون الخليجي.

وسبقت القمة الخليجية إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، فضلا عن الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.