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سياسة|الإمارات

نعي واسع للباحثة والحقوقية الإماراتية المعارضة آلاء الصديق

آلاء الصديق (تويتر)
آلاء الصديق (تويتر)
21/6/2021-|آخر تحديث: 21/6/202110:09 AM (مكة المكرمة)

نعى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الناشطة الإماراتية آلاء الصديق التي توفيت في حادث سير في بريطانيا.

ونعت منظمة (القسط لحقوق الإنسان) آلاء التي كانت تعمل كمديرة تنفيذيه لها على موقع تويتر.

وقالت المنظمة إن الشرطة البريطانية والسلطات المختصة لا ترى أي شبهات جنائية في الحادث.

واعتقلت السلطات الإماراتية والد آلاء محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي، والذي يعمل أستاذا للشريعة، عام 2012، وأصدرت محكمة إماراتية حكمًا بسجنه 10 سنوات.

وطالبت آلاء بالإفراج عن والدها وقالت إن المحاكمة كانت صورية واتهمت السلطات بتعذيبه.

وذكرت أن السلطات سحبت الجنسية الإماراتية من والدها ومن أبنائه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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