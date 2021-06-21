نعي واسع للباحثة والحقوقية الإماراتية المعارضة آلاء الصديق

نعى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الناشطة الإماراتية آلاء الصديق التي توفيت في حادث سير في بريطانيا.

ونعت منظمة (القسط لحقوق الإنسان) آلاء التي كانت تعمل كمديرة تنفيذيه لها على موقع تويتر.

ببالغ الحزن تنعى منظمة القسط الموت المفاجئ لمديرها التنفيذي ورمز للحراك الحقوقي الإماراتي آلاء الصديق @alaa_q في حادث مروري. آلاء كانت صديقة وزميلة وأخت لكل من حولها وتسعى دوما لمساعدة الآخرين. https://t.co/Ybk7jfXsrb #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/g5itkpVPUr — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) June 20, 2021

وقالت المنظمة إن الشرطة البريطانية والسلطات المختصة لا ترى أي شبهات جنائية في الحادث.

واعتقلت السلطات الإماراتية والد آلاء محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي، والذي يعمل أستاذا للشريعة، عام 2012، وأصدرت محكمة إماراتية حكمًا بسجنه 10 سنوات.

توفيت مديرة مؤسسة القسط الحقوقية #آلاء_الصديق بعد صدمها بسيارة في بريطانيا فيما يشبه العمل الإجرامي، وقد قضت العقد الأخير من عمرها مدافعة عن تحرير والدها السجين في #أبوظبي مع خيرة أبناء الإمارات. وعرفتُها في الدوحة ملتزمة كريمة السجايا، تقبلها الله #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/lajRboN3YK — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) June 20, 2021

وطالبت آلاء بالإفراج عن والدها وقالت إن المحاكمة كانت صورية واتهمت السلطات بتعذيبه.

وذكرت أن السلطات سحبت الجنسية الإماراتية من والدها ومن أبنائه.

اليوم رحلت عن هذه الدنيا الباحثة الإماراتية القديرة والأخت الصادقة المدافعة عن العدالة الأستاذة #آلاء_الصديق @alaa_q بينما يقبع والدها محمد الصديق في سجون الإمارات سيئة السمعة.

أسأل الله أن يتقبلها في الصالحين وأن يرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وأن يفرّج عن والدها pic.twitter.com/yAdrscdkq8 — د. عبدالله العودة (@aalodah) June 20, 2021

خرجنا للتو من قسم الشرطة بأكسفورد و هذه بعض التوضيحات عن ملابسات وفاة ابنتنا #آلاء_الصديق رحمة الله عليها#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/2JDXPM7Kw5 — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) June 20, 2021

أمس كانت هذه الكلمات الأخيرة بيني و بينها .. مو قادرة أستوعب الصدمة .. و خايفة من أن يكون فيها شبهة شيء ما !!!! يا رب يا رب يا رب يا رب ارحم آلاء يا رب يا رب يا رب اغفر ل آلاء .. يا رب عوضها سنوات الفقد و التعب و الألم يا رب يا رب يا رب #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/sLpwsfH9Yg — هـيــاء الشـطّي (@hayaalshatti) June 20, 2021