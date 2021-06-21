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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الإرباك الليلي ينتقل للضفة ودعوات للاحتشاد والتصدي لمسيرات المستوطنين اليوم

جانب من فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة الاستيطانية في بلدة بيتا جنوب نابلس (مواقع التواصل)
جانب من فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة الاستيطانية في بلدة بيتا جنوب نابلس (مواقع التواصل)
21/6/2021-|آخر تحديث: 21/6/202103:05 PM (مكة المكرمة)

وجه نشطاء فلسطينيون ولجان المقاومة الشعبية دعوات إلى الاحتشاد والخروج بمسيرات حاشدة اليوم الإثنين ردا على استفزازات المستوطنين وقطع الطريق على مسيرات الأعلام التي سينظمونها قرب قرى الضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكدت الدعوات التي وجهتها أيضًا القوى والفصائل الفلسطينية وجوب الحذر والمبادرة بفعل المقاومة عبر الوجود على الجبال والتلال لمنع الأنشطة الاستيطانية ورفع الأعلام الفلسطينية.

ومن المقرر تنظيم أنشطة التصدي لهذه الاستفزازات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، مع التركيز على التقاطعات والطرق الرئيسية وقمم الجبال، حيث يسعى المستوطنون إلى إقامة بؤر استيطانية عشوائية وفرضها كأمر واقع.

ووفقًا للمنظمين فإن المسيرات التي ستنطلق عصر اليوم ستختتم باعتصامات في نقاط تماس يحاول المستوطنون السيطرة عليها في 15 موقعا في الضفة الغربية المحتلة وذلك بمشاركة أعضاء كنيست وحاخامات وشخصيات عامة.

تحذير

من جهته حذر رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف من خطورة أن تنتهي مسيرات المستوطنين الاستفزازية المخطط تنفذيها اليوم في عدة مناطق بالضفة بإقامة بؤر استيطانية على أعالي الجبال والتلال، بحسب (وفا).

وأشار إلى أن مسيرات المستوطنين في الضفة تحمل بُعدا مختلفا عن مسيرة الأعلام الاستفزازية التي نُفذت الأسبوع الماضي في القدس، حيث كانت تهدف هذه المسيرة إلى التأكيد على “يهودية” المدينة ومحاولة المساس بقدسية المسجد الأقصى لكن المسيرات في الضفة تحمل مطامع لسرقة المزيد من الأراضي.

ودعا لجان المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني وكافة أبناء شعبنا إلى رفع الأعلام الفلسطينية والتصدي لهذه المسيرات الاستفزازية مؤكداً وجود قرار بتفعيل المقاومة الشعبية في كل مكان مشدداً على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم وأراضيهم أمام اعتداءات الاحتلال وهذا ما يكفله القانون الدولي.

وطالب بموقف دولي يلجم هذه الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا لافتاً إلى أن عمليات القنص والقتل العمد خاصة في بلدة بيتا جنوب نابلس تأتي في سياق محاولة ردع المواطنين هناك.

في السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اليوم في منطقة الواد بين بلدتي نعلين وقبيا غرب رام الله. وتحاول مجموعة من المستوطنين الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم شمال نعلين، وقامت ببناء “بركسات” فيها، وتشهد مواجهات بين الفينة والأخرى.

الإرباك الليلي ينتقل للضفة

من ناحيتها تبنت لجان المقاومة الشعبية في بيت دجن شرق نابلس الليلة الماضية أسلوب “الإرباك الليلي” باعتباره أحد وسائل المقاومة الشعبية الناجعة في مواجهة الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات.

واستخدم أسلوب المقاومة الشعبية “الإرباك الليلي” (ظهر لأول مرة في غزة) في بلدة بيتا جنوب نابلس بحيث يكون مساندا للمواجهات في ساعات النهار والتي يستخدم فيه المشاركون الإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت التي تصدر أصواتا عالية تزعج المستوطنين واستخدام الإضاءة القوية والليزر لتشتيت انتباه جنود الاحتلال الذين يقومون بحماية المستوطنين.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن نصر أبو جيش إن تجربة بيتا في مواجهة الاستيطان من خلال “الإرباك الليلي”، كان لها أثر ووقع كبير في المواجهة الشعبية ومن هنا تبنت لجان المقاومة الشعبية هذا الأسلوب ليكون أحد أشكال مقاومة ضد الاستيلاء على أراضي البلدة وبناء المستوطنات فوقها.

إدانة

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت الدعوات التي أطلقتها ما تسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتنظيم مسيرات في مناطق متفرقة من الضفة اليوم تحت عنوان (محاربة التوسع والبناء غير القانوني الفلسطيني).

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس الأحد أن هذه الدعوات تنسجم مع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم نسجها بين أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، خاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة حكومية رسمية تحت شعار (مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني) في المناطق المصنفة (ج)، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي بيان جديد اليوم، رحبّت الخارجية الفلسطينية بالمطالبات العالمية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العنصري، وأكدت استعدادها للتعاون بأي شكل كان.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع باهتمام بالغ حملات التواقيع واستطلاعات الرأي التي تتزايد يوما بعد يوم الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدالتها، والتي تطالب بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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