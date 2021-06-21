البرهان يمنح الحكم الذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بموجب اتفاق جوبا

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا يمنح الحكم الذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفق ما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام.

وحدد المرسوم ان يكون نظام إدارة المنطقتين وفقا لما جاء في المادة رقم 8 من الباب الثالث بالفصل الثالث من الاتفاق والتي جاء نصها كالتالي “اتفق الطرفان أنه دون المساس بوحدة السودان شعبا وارضا أو السلطات الحصرية او المشتركة أو المتبقية، تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق”.

وحددت المادة السابعة من نفس الفصل والباب (تعريف المنطقتين)، حيث جاء في (البند 7/1) أن ولاية إقليم النيل الأزرق يعني ولاية النيل الأزرق الحالية.

وجاء في البند (7/2) أن ولاية جنوب كردفان- جبال النوبة يعني ولاية جنوب كردفان- جبال النوبة الحالية.

أما البند (7/3) فقد حدد ولاية غرب كردفان بوضعيتها الحالية، على أن يحدد مؤتمر نظام الحكم في السودان حدودها مع ولاية جنوب كردفان-جبال النوبة.

وعممت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار ولاة الولايات بما جاء في المرسوم، موضحة في خطابها أنه وبناء على المرسوم يكون نظام الحكم في المنطقتين وفق الترتيبات الشاملة الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، كما تمت مخاطبة الوزارات الاتحادية في ذات الخصوص.

من جانبه أوضح الدكتور محمد صالح يسن وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي أن “صدور هذا المرسوم قد عالج أكثر القضايا تعقيدا في نظام الحكم بالولايات الثلاث” فضلا عن و”جذور مسببات الحرب بها”، مما يعد خطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، على حد تعبيره.