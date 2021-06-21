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سياسة|موريتانيا

الرئيس الموريتاني يستقبل وفدا من حماس برئاسة هنية

الرئيس الموريتاني مستقبلا وفد حماس (وكالات)
الرئيس الموريتاني مستقبلا وفد حماس (وكالات)
21/6/2021

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الإثنين، وفدا من قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

ووصل وفد (حماس) إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط -في وقت سابق اليوم- في زيارة غير معلنة المدة تلبية لدعوة رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن هنية قوله إن الرئيس ولد الغزواني أكد خلال اللقاء أن “القضية الفلسطينية من الثوابت السياسية في موريتانيا على مختلف الأطوار والمراحل السياسية”.

وأضاف هنية أن الرئيس الموريتاني عبر عن استعداده لأن “يقوم بكل ما يلزم من أجل مساعدة إخوانه وأشقائه الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة”.

وقال هنية إنه استعرض مع الرئيس ولد الغزواني إعمار قطاع غزة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس: “نفتح أبوابنا وذراعينا لكل من يريد أن يساهم في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، من دول ومؤسسات وهيئات”.

وأكد هنية تمسك حركة حماس بالوحدة وجاهزيتها لأي دور موريتاني يمكن أن يسهم في تحقيق ذلك، مشددًا في الوقت نفسه على تمسك الحركة بخيار المقاومة لحماية واستعادة المقدسات والحقوق الفلسطينية.

واختتم وفد (حماس) برئاسة هنية، أمس الأحد، زيارة استمرت 5 أيام للمغرب بدعوة رسمية من حزب (العدالة والتنمية) الذي يقود الائتلاف الحكومي.

والتقى هنية خلال الزيارة بمسؤولين حكوميين وزعماء أحزاب سياسية وهيئات حكومية وغير حكومية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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