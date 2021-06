250 عضو هيئة تدريس بميشيغان يستنكرون دعم أمريكا غير المشروط لإسرائيل

وقع 250 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة ميشيغان بيانا يجرم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكدين أن كثيرا من الأمريكيين قلقون مما يجري، ولم يعودوا يقبلون دعم أمريكا غير المشروط لإسرائيل.

وقالوا في البيان “لا يزال الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، والحصار المفروض على قطاع غزة، والنشاط الاستيطاني غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة، والضفة الغربية”.

وقد نشرت العديد من المجموعات الجامعية الأخرى بيانات مماثلة تدين تصرفات إسرائيل في الشيخ جراح، واقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، والقصف المدمر لغزة الذي استمر 11 يوما.

من جانب آخر اعتدى مستوطنون مساء أمس السبت على أهالي حي الشيخ جراح، وهاجموا منازل المواطنين القريبين من البيوت التي استولوا عليها عنوة.

وأفاد شهود عيان بأن المواطنين تصدوا للمستوطنين إلا أن جيش وشرطة الاحتلال اعتدوا على الأهالي بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

