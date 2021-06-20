250 عضو هيئة تدريس بميشيغان يستنكرون دعم أمريكا غير المشروط لإسرائيل

وقع 250 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة ميشيغان بيانا يجرم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكدين أن كثيرا من الأمريكيين قلقون مما يجري، ولم يعودوا يقبلون دعم أمريكا غير المشروط لإسرائيل.

وقالوا في البيان “لا يزال الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، والحصار المفروض على قطاع غزة، والنشاط الاستيطاني غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة، والضفة الغربية”.

المستوطنون يعتدون على الأهالي في حي الشيخ جراح على أعين شرطة الاحتلال pic.twitter.com/GYMAYRVwBG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 19, 2021

وقد نشرت العديد من المجموعات الجامعية الأخرى بيانات مماثلة تدين تصرفات إسرائيل في الشيخ جراح، واقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، والقصف المدمر لغزة الذي استمر 11 يوما.

اعتداءات في الشيخ جراح

من جانب آخر اعتدى مستوطنون مساء أمس السبت على أهالي حي الشيخ جراح، وهاجموا منازل المواطنين القريبين من البيوت التي استولوا عليها عنوة.

وأفاد شهود عيان بأن المواطنين تصدوا للمستوطنين إلا أن جيش وشرطة الاحتلال اعتدوا على الأهالي بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وناشد أهالي حي الشيخ جراح عبر فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين المقدسيين بالتوجه للحي من أجل الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم أمام هجوم المستوطنين.

يشار إلى أن حي الشيخ جراح مغلق بالمكعبات الإسمنتية إضافة إلى نقاط التفتيش العسكرية والسواتر الحديدية والعشرات من عناصر الشرطة والجيش الذين يحاصرون الحي منذ 34 يوما ويمنع أي شخص بدخوله باستثناء ساكنيه.

مسيرات استفزازية في الضفة

من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التي أطلقتها ما تسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتنظيم مسيرات استفزازية حاشدة في مناطق متفرقة من الضفة يوم غد الإثنين تحت عنوان (محاربة التوسع والبناء غير القانوني الفلسطيني).

يأتي هذا في عملية تحريض واسعة النطاق وامتداد لحرب الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه الدعوات تنسجم مع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم نسجها بين اعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، خاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة حكومية رسمية تحت شعار (مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني) في المناطق المصنفة (ج)، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت الوزارة في بيانها بشدة استمرار عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة العدوان الذي حصل أمس ضد أهالي حي الشيخ جراح.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات جيش الاحتلال ومنظمات المستوطنين.

وتابع البيان هناك عنف أكبر وأشد تمارسه قوات الاحتلال بحق شعبنا منذ استلام الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمهامها، وهناك أيضا لا مبالاة متعمدة ومقصودة تجاه حقوق شعبنا وعدم اهتمام بردود الفعل الدولية، ما يعني أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة عكست نفسها حتى الآن كحكومة تصعيد في تعاملها مع الفلسطينيين.