وسم (27027KM) يتصدر عربيا للمطالبة بدولة فلسطينية من البحر إلى النهر (فيديو)

أطلق ناشطون فلسطينيون حملة تفاعلية ردا على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإزالة جداريات حي الشيخ جراح والجداريات الأخرى في أحياء سلوان والتي دمجت بين قدسية فلسطين وخارطتها التاريخية.

وحين أراد الاحتلال طمس جدارية خارطة فلسطين في حي الشيخ جراح بالقدس، انطلقت حملة تحت وسم #27027KM رٌسمت فيها الخارطة من جميع أنحاء العالم.

وسم #27027KM من بين الأعلى تداولا عربيا للمطالبة بدولة فلسطينية من البحر إلى النهر @ajmhashtag pic.twitter.com/qREHOYM5VB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2021

وخصص هذا اليوم التاسع عشر من يونيو/حزيران من كل عام لرسم خريطة فلسطين على جدران مدن وقرى فلسطين التاريخية والتذكير بمساحة الدولة الفلسطينية التي تبلغ 27 ألفا و27 كيلو مترا مربعا وسمي باليوم العالمي الموحد.

ولاقى اليوم تفاعلا واسعا عبر الشبكات الرقمية وفي الواقع الحي وشارك فيه الكثير من الناشطين من جميع أنحاء العالم، وأصبح وسم #27027KM من بين الأعلى تداولا عربيا للمطالبة بدولة فلسطينية من البحر إلى النهر.

" #27027KM”

بعد قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بإزالة جداريات حي الشيخ جراح والتي دمجت بين كوفية فلسطين وخارطتها التاريخية، خصص هذا اليوم 19/6 من كل عام وسمي باليوم العالمي الموحد لرسم خريطة فلسطين على جدران مدن وقرى فلسطين التاريخية

ارفضوا التطهير العرقي وتكميم الأفواه.

من #غزة pic.twitter.com/LM9ARVb6OC — الحاجز 𓂆 (@ahmedhijazee) June 19, 2021

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين بسبب اعتداءات “وحشية” إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى عدوان عسكري على قطاع غزة، استمر 11 يوما، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو/أيار الماضي.

وهذه بعض التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي:

"هذه الفعالية رداً على محو الجدارية الموجودة بالشيخ جراح والجداريات الأخرى في أحياء سلوان" .. أمير مراغة أحمد أعضاء لجنة بطن الهوى وأحد أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء في الحي#27027KM pic.twitter.com/OnMBAuaPBH — المجتمع الرقمي الفلسطيني – UPDC (@UPALDC) June 19, 2021

Share this with a red background and spread it worldwide! 🇵🇸#27027KM #FreePalaestine pic.twitter.com/DABUGCjNn7 — Rahaf Ebzea (@rahafebzea) June 18, 2021

this is my land this is my world this is my life we will back ❤️🇵🇸#27027KM pic.twitter.com/CAdOcYlgwF — هِبةَ أَبو غُوش ‏𓂆 (@Hiba37437525) June 19, 2021