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سياسة|فلسطين

وسم (27027KM) يتصدر عربيا للمطالبة بدولة فلسطينية من البحر إلى النهر (فيديو)

يشير رقم 27027KM إلى مساحة فلسطين التاريخية (مواقع التواصل)
يشير رقم 27027KM إلى مساحة فلسطين التاريخية (مواقع التواصل)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202111:39 AM (مكة المكرمة)

أطلق ناشطون فلسطينيون حملة تفاعلية ردا على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإزالة جداريات حي الشيخ جراح والجداريات الأخرى في أحياء سلوان والتي دمجت بين قدسية فلسطين وخارطتها التاريخية.

وحين أراد الاحتلال طمس جدارية خارطة فلسطين في حي الشيخ جراح بالقدس، انطلقت حملة تحت وسم #27027KM رٌسمت فيها الخارطة من جميع أنحاء العالم.

 

 

وخصص هذا اليوم التاسع عشر من يونيو/حزيران من كل عام لرسم خريطة فلسطين على جدران مدن وقرى فلسطين التاريخية والتذكير بمساحة الدولة الفلسطينية التي تبلغ 27 ألفا و27 كيلو مترا مربعا وسمي باليوم العالمي الموحد.

ولاقى اليوم تفاعلا واسعا عبر الشبكات الرقمية وفي الواقع الحي وشارك فيه الكثير من الناشطين من جميع أنحاء العالم، وأصبح وسم #27027KM من بين الأعلى تداولا عربيا للمطالبة بدولة فلسطينية من البحر إلى النهر.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين بسبب اعتداءات “وحشية” إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى عدوان عسكري على قطاع غزة، استمر 11 يوما، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو/أيار الماضي.

وهذه بعض التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي:

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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